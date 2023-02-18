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不是出軌！妻突疏遠躲起來偷哭 他偷看手機揭驚人真相

香港01／ 田中貴／報導
一名人夫偷看妻子手機，才知道她受到性別轉換問題所困擾。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名人夫偷看妻子手機，才知道她受到性別轉換問題所困擾。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

夫婦相處最重要是坦誠溝通，但外國1名人夫發現妻子最近疏遠自己和女兒，甚至躲起來偷偷哭泣，但始終拒絕透露原因。最終人夫偷看妻子手機，才發現她受到性別轉換問題所困擾，經過1周思索後，人夫最終決定即使妻子日後變性，甚至離婚，他都會支持對方，這個決定獲得不少網友贊同，希望他們最後能夠解決問題。

人夫在「Reddit」討論區先交代家庭的基本資料，稱他和妻子由高中開始交往，19歲時意外懷孕，2人便決定結婚。結婚時雙方都太年輕，加上受到育兒壓力，原PO不得不從大學輟學，提早投身職場賺錢養家，妻子則繼續學業，直至完成學位為止，如今夫婦都在工作，經濟狀況良好。原PO認為與妻子關係整體不錯，女兒目前已5歲，一家三口理應樂也融融。

但原PO最近發現妻子逐漸疏遠自己和女兒，夫婦說話的時間愈來愈少，她甚至每周多次以不同借口離開家裡，例如需要加班和見朋友，而且非常保護手機，每當原PO走近時，她就會關掉屏幕，但卻不時偷偷哭泣，但堅決拒絕透露發生何事。

直到有一天，妻子不小心將手機放在洗手間內，原PO因知道解鎖密碼，所以不假思索地打開手機偷看，終於發現她每周的外出活動是接受心理治療師的治療，他們有成千上萬條文字信息，內容圍繞妻子想變性成為男人，更一度表示「覺得自己生錯了身體，在大多數日子，自己不像是個女人」。

原PO得悉驚人真相後，當時激動到立即駕車離開住所，以釐清頭緒。原PO稱妻子不但沒有透露過自身困擾，而且沒有表現過跨性別傾向，他自責沒有觀察到妻子情況，目前感到困惑，不知如何是好。原PO承認自己仍然深愛太太，既不想情感勒索，也不想失去這個家庭。

經過1星期的思量後，原PO最終認為最重要的是妻子能夠快樂，如果對方決定變性，即使她要離婚，自己都會支持，夫婦將竭盡所能一起撫養女兒。剩下來就是告訴妻子如何發現其困擾，因始終原PO偷看手機才發現，所以「攤牌」時將會先向她道歉，同時集思廣益，希望大家提供意見，讓他可以安撫妻子，讓雙方在舒服環境中討論家庭去向。

帖文引來大批網友討論，紛紛支持原PO，並以好萊塢巨星Elliot Page（艾略特·佩吉）為例，指出Elliot Page成為跨性別人士後變得更加快樂，亦有跨性別人士留言提供建議指，提醒原PO需要為侵犯對方私隱而道歉，但同時解釋出於關心，希望她能夠開心，最好兩人尋求專業協助，例如解決夫婦關係問題的諮詢服務，最後祝願他們能度過今次難關。

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文章授權轉載自《香港01》

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