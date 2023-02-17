70歲爺失智忘了自己有老婆 卻再次愛上她「想送女朋友禮物」

一份真摯的感情，會隨著時間而開始變質嗎？近來日本有位70多歲的爺爺，因為一場老年的戀情，意外讓大家見識到即使碰上高齡失智，也不會讓心中的愛因此消失。

根據日本媒體「grape」報導，一位在精神科醫療機構上班的網友「santona_tonakai」分享，表示近期有位70多歲的男性病患，和他聊起「要送女朋友什麼禮物」的話題。這位男性喜歡的對象，是一位年紀相仿的老太太，即使兩人都年過古稀，但老爺爺一談起對方的事，就會滿臉笑容，完全處在戀愛的狀態下。

然而網友卻揭露一件驚人的事實：其實這位老太太，正是老爺爺的妻子。兩人50年前就已經結婚，但因為老爺爺老化失智的關係，使他忘記老太太其實就是自己的妻子。即使如此，他卻還是愛上了對方，非常期待老太太在收到他用「半年份年金」買的禮物時，會有什麼反應。

70代のおじいちゃんが同年代のおばあちゃんに恋をした



「給料3ヶ月分じゃなくて、年金だから半年分だけどな！」

と言ってプレゼントを買って、お相手さんがどんな顔をして喜んでくれるのかを一緒に予想して笑い合ってる患者さんがいるんだけど



その方、50年前から貴方の奥さんですよ — トナカイ (@santona_tonakai) February 6, 2023

其他網友看到這則消息，紛紛表示「好感人，我快哭了」、「簡直像浪漫劇一樣」、「不管重來幾次，都會愛上對方吧」、「果然是命運之人」、「真的很愛對方，不管忘記多少次，都會再度愛上她」、「我也想得到這樣的愛」、「太美麗動人了」、「雖然很美，但還是稍微有點悲傷啊」。