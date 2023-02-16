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驚人背景遭起底！低胸正妹擺攤做蛋包飯 網暴動：必須去朝聖
不少店家為招攬生意，經常會出奇招，藉此吸引顧客上門。近期網路瘋傳一段正妹做蛋包飯的畫面，只見她不僅外型亮眼、身材姣好，還被起底是一名高材生，可以說是美貌和智慧兼具，讓大批網友直呼「要去朝聖店家」。
根據泰媒《Sanook》報導，近日網路上瘋傳一段影片，一名外型甜美的正妹在一處市場販賣蛋包飯，只見她穿著黑色蕾絲上衣，胸前深V設計，大方展示自己的好身材，引來許多客人為了一睹她的美貌，紛紛前去朝聖消費。
據悉，該名正妹「Faiyy Inthaluck」來自寮國，在當地的某處市場賣蛋包飯，她不僅是攤販老闆娘，更被網友起底是一名法律系高材生，超狂背景讓眾人感到驚訝不已。
消息曝光後，立刻掀起網友暴動，紛紛留言「必須去這家吃飯」、「想去嘗鮮一下」、「帶我去寮國旅行」、「這個世界也太不公平了吧」、「人美食物也好吃」。
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