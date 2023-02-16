聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟300萬擦肩而過 夫妻中了刮刮樂卻無法領獎：悲劇了
國外一對夫妻日前在整理房間時發現一張刮刮樂，沒想到刮完竟發現真的中了10萬美金。兩人欣喜若狂進一步查詢，卻發現刮刮樂已經過期5天，夫妻倆瞬間從天堂掉進地獄。
據《鏡報》（Mirror）報導，中獎的李維斯（Dan Lewis）跟太太住在加拿大英屬哥倫比亞省。日前兩人在整理房間時發現一盒聖誕節的裝飾品和禮物。他們在裡面發現一張刮刮樂，於是就一起玩那張刮刮樂，最後得到三個符號。
剛開始李維斯還再三確認，想搞清楚拿到三個符號的意思是不是中獎，沒想到一查發現竟然中了10萬美金（約303萬台幣）。夫妻倆喜出望外，已經開始計畫要還清債務和怎麼運用這筆錢。當下李維斯的太太拿出APP想確認是否中獎，沒想到APP卻顯示這張刮刮樂已經過期5天了。
李維斯不肯死心，特地打電話到樂透公司告訴對方事情來龍去脈，並表示這筆錢金額很大，希望有寬限期讓他們兌獎。不過樂透公司表示，彩券過期就是過期了，沒辦法兌獎。
雖然樂透公司已經透過電話告知兩人無法兌獎，但夫妻倆後來還是特地到店家再次檢查彩券，不過最後的答案依然是「過期了」。兩個人就這樣在短時間內從天堂跌落地獄，李維斯受訪時也提醒所有家中有彩券的人，一定要記得檢查兌獎時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言