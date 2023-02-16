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跟300萬擦肩而過 夫妻中了刮刮樂卻無法領獎：悲劇了

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆試圖說服樂透公司給他們寬限期兌獎，但最後還是跟獎金擦肩而過。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
夫妻倆試圖說服樂透公司給他們寬限期兌獎，但最後還是跟獎金擦肩而過。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一對夫妻日前在整理房間時發現一張刮刮樂，沒想到刮完竟發現真的中了10萬美金。兩人欣喜若狂進一步查詢，卻發現刮刮樂已經過期5天，夫妻倆瞬間從天堂掉進地獄。

據《鏡報》（Mirror）報導，中獎的李維斯（Dan Lewis）跟太太住在加拿大英屬哥倫比亞省。日前兩人在整理房間時發現一盒聖誕節的裝飾品和禮物。他們在裡面發現一張刮刮樂，於是就一起玩那張刮刮樂，最後得到三個符號。

剛開始李維斯還再三確認，想搞清楚拿到三個符號的意思是不是中獎，沒想到一查發現竟然中了10萬美金（約303萬台幣）。夫妻倆喜出望外，已經開始計畫要還清債務和怎麼運用這筆錢。當下李維斯的太太拿出APP想確認是否中獎，沒想到APP卻顯示這張刮刮樂已經過期5天了。

李維斯不肯死心，特地打電話到樂透公司告訴對方事情來龍去脈，並表示這筆錢金額很大，希望有寬限期讓他們兌獎。不過樂透公司表示，彩券過期就是過期了，沒辦法兌獎。

雖然樂透公司已經透過電話告知兩人無法兌獎，但夫妻倆後來還是特地到店家再次檢查彩券，不過最後的答案依然是「過期了」。兩個人就這樣在短時間內從天堂跌落地獄，李維斯受訪時也提醒所有家中有彩券的人，一定要記得檢查兌獎時間。

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