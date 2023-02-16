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男考生看到考場500女同學當場昏倒 原來是背後搞了個大烏龍

聯合新聞網／ 綜合報導
馬尼希在發現考場全是女生後當場昏倒，被送到醫院治療。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
馬尼希在發現考場全是女生後當場昏倒，被送到醫院治療。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

印度一名男學生在考試時當場昏倒，不過他昏倒的原因不是熬夜念書太累，而是整個考場有500名女學生，只有他一名男生，讓他太緊張了。

據《印度時報》（Times of India）報導，這名昏倒的男學生叫做馬尼希（Manish Shankar），今年17歲，目前就讀印度比哈爾沙里夫（Bihar Sharif）的一所中學。2月1日早上，他前往孫達爾加爾（Sundargarh）的考場準備考數學，沒想到卻因考場中的男女比例當場昏倒。

當時考場有500名女學生，卻只有馬尼希一名男生，這讓害羞的他感到超級緊張，當下就出現頭痛、發燒的症狀，最後在考場昏倒。馬尼希在送醫幾小時後甦醒，不過醒來後他仍然有發燒症狀，而且還是很焦慮，所以缺席了隔天的考試。就連當地記者要訪問他時，他都還是緊張到說不出話來。

馬尼希的父母與親戚控訴承辦考試的大考中心，認為是他們幫馬尼希把考場安排到全是女生的考場，才會讓他緊張得沒辦法考試。不過該單位回應家長指控表示，當初馬尼希填寫報名表時把性別填成女性，因此才會將他分配到全是女學生的考場。

大考中心負責人表示，馬尼希若發現准考證上性別的欄位印成女性，應該盡快提出更正，在收到准考證20天內，學生都還有時間修正資料。

印度

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