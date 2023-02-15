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宅男客要求風俗娘套進「大胸女角抱枕」 網諷：有錢就是任性
不少動漫迷喜歡收藏角色的周邊商品，像是毛巾、徽章、馬克杯等，甚至是抱枕、人型立牌都是熱門周邊。不過，近日有一名風俗娘卻收到一個奇怪要求，一名男客人要求她套進「動漫角色抱枕」上床，風俗娘雖然感到驚訝，但仍很敬業地套抱枕，讓許多網友看傻眼直呼「真的敬業」、「錢真難賺」。
一名日本風俗娘發文表示，日前接到一名動漫宅客人，對方要求她事前套入「動漫角色抱枕」，讓風俗娘感到既有趣又無俚頭，最後憑著「敬業精神」，將整個身體套進抱枕內。
該名風俗娘也在推特上分享這段「奇特經歷」，表示能幫客人完成夢想很開心，引發網友討論。該事件被轉發到PTT上也掀起熱議，不少人留言，「錢真難賺」、「原來可以這樣玩喔」、「真的敬業....」、「這個身材還有點挑耶，不然動畫人物的腳長通常跟真人不符」。
也有人認為風俗娘此舉存在危險，「這種材質就算會透氣，呼吸不會很困難嗎？很危險的玩法」、「這位小姐很敢耶，這樣被矇住如果要殺她也來不及反應」、「cosplay就好了啊，這很危險耶」。
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