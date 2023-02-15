快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

影／神力女超人？加入TikTok挑戰 她用胸部夾起13公斤桌子

聯合新聞網／ 綜合報導
凱恩娜加入TikTok挑戰，用胸部夾起近13公斤重的桌子。圖擷自TikTok
凱恩娜加入TikTok挑戰，用胸部夾起近13公斤重的桌子。圖擷自TikTok

這是什麼超能力？國外一名女子日前在社群媒體上分享自己「用胸部搬東西」的特殊技能，只見影片中她輕鬆的用胸部夾住桌子，就連旋轉、跳舞都不會掉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名在TikTok上用「胸部搬東西」的女子叫做凱恩娜（Keyona）。她將自己用胸部搬桌子的影片上傳到TikTok，讓網友看到全都笑翻。畫面中可以看見，上圍豐滿的凱恩娜將重達28磅（約12.7公斤）的桌子放在胸部下緣，輕鬆夾住桌子，轉過身來還能隨著音樂跳舞。

原來凱恩娜是在TikTok上看見其他女生用胸部「拿」東西，才會決定加入這項挑戰。一開始是另一名TikTok用戶潔思（Joss）先用單側乳房下緣夾住塑膠保鮮盒，才吸引凱恩娜和其他女性挑戰。有人用胸部夾住洗衣籃，裡面還裝著滿滿的衣服。另一名網友則直接放大絕，乾脆用胸部「搬家」，她不只夾住一張桌子，桌腳還掛著兩張椅子。

其他女網友也紛紛做出超誇張挑戰，讓眾人全都看傻眼。圖擷自TikTok
其他女網友也紛紛做出超誇張挑戰，讓眾人全都看傻眼。圖擷自TikTok

不甘示弱的凱恩娜隨後在其他網友的留言刺激下決定「升級挑戰」。她將重45磅（約20.4公斤）的槓鈴直接用胸部夾住夾起，讓網友全都看傻了眼。有網友留言說自己自願當實驗品被夾，另一名網友則留言說凱恩娜絕對是這系列挑戰的冠軍，還有人則開玩笑地說應該讓這項活動變成奧運的新項目。

TikTok

延伸閱讀

疑戀童癖怕被警方逮捕 男子切下生殖器裝進罐中

影／倒栽蔥！騎腳踏車撞進回收車 男子卡垃圾堆掙扎

影／踩踩看夠硬嗎？千萬超跑麥拉倫停路邊 男子跳破擋風玻璃

影／數位建築師！女子辭去超市工作在虛擬世界蓋房月入14萬

相關新聞

影／神力女超人？加入TikTok挑戰 她用胸部夾起13公斤桌子

這是什麼超能力？國外一名女子日前在社群媒體上分享自己「用胸部搬東西」的特殊技能，只見影片中她輕鬆的用胸部夾住桌子，就連旋轉、跳舞都不會掉。

影／踩踩看夠硬嗎？千萬超跑麥拉倫停路邊 男子跳破擋風玻璃

國外一名車主將價值829萬台幣的跑車停在路邊，不料一名男子卻跨過引擎蓋跳上車，在車上蹦蹦跳跳，最後還跳破名車的擋風玻璃。

爸花14年寫的小說滯銷11年 女兒發TikTok助攻推上排行榜第一

BBC報導，美國佛蒙特州蒙特佩利爾（Montpelier, VT）居民理查茲（Lloyd Devereux Richar...

影／數位建築師！女子辭去超市工作在虛擬世界蓋房月入14萬

在生活模擬遊戲《模擬市民》中，玩家可以打造自己的角色，建造自己的房子，在社區中跟鄰居交朋友。國外一名女子在《模擬市民》發現商機，透過幫玩家設計房子，每個月輕鬆賺進4000英鎊（約14.7萬元台幣）。

女穿比基尼在繼父旁熱舞遭批太粗俗 揭暖心原因風向逆轉

任何事件，都不應戴有色眼鏡審視！網上近日瘋傳1段影片，澳洲1名女網紅穿着比堅尼於年老的繼父面前擺臀抖胸熱舞，結果被網民批評欠尊重，「也太粗俗了」。惟女網紅回應時透露動人暖心原因，希望做滑稽的事情家人開心，又認為批評者可以放輕鬆，不要把自己問題投射在他人身上。女網紅回應後，獲大批網民讚好。

AV女優激戰一小時「腹部劇痛」送院急救 男優：超內疚

英國著名AV男優李（Keiran Lee）日前自爆，他多年前曾經和澳洲AV女優安吉拉（Angela White）對戲，然而在經過1個多小時的激戰後，不知是否是因為他太過用力，女方竟然腹痛不已，嚴重到暫停拍攝，送醫急救。而最後安吉拉確診闌尾炎，所幸最後經過手術後恢復良好，且疤痕小，並未影響到她的演藝生涯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦