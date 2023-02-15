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影／踩踩看夠硬嗎？千萬超跑麥拉倫停路邊 男子跳破擋風玻璃

聯合新聞網／ 綜合報導
男子直接跳上超跑車頂，踩破擋風玻璃。圖擷自IG
男子直接跳上超跑車頂，踩破擋風玻璃。圖擷自IG

國外一名車主將價值近千萬的跑車停在路邊，不料一名男子卻跨過引擎蓋跳上車，在車上蹦蹦跳跳，最後還跳破名車的擋風玻璃。

據《地鐵報》（Metro）報導，這起事件發生在倫敦西部的阿克斯橋鎮。當時車主將價值近千萬的麥拉倫跑車Mclaren 720s停在公車站附近，到對街的髮廊理髮。一名路過的男子突然跳上車頂，用力的在車子上方踩踏，畫面全被民眾給錄了下來。

影片中可以看見，男子在車頂及擋風玻璃上大力踩踏，其他路過民眾趕緊出聲制止，但男子並未理會。影片後來拍到一名男子遭逮捕的畫面，但倫敦警方表示目前事件還在調查中，並未逮捕任何嫌犯。

這台車的車主是專門賣跑車的喬治．葛胡（George Gehdu）。向葛胡買車的通常都是政商名流，曼聯的守門員大衛·德赫亞（David De Gea）也曾找他買車。

事件發生後葛胡也在Instagram上發文感謝警方協助，並表示自己並未受傷。

這輛停在路旁的Mclaren 720s是麥拉倫推出的頂尖超跑，曾獲得紅點設計大獎，在台售價為1620萬。

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