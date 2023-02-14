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女穿比基尼在繼父旁熱舞遭批太粗俗 揭暖心原因風向逆轉

香港01／ 撰文／布萊恩
澳洲一名女網紅穿着比堅尼於年老的繼父面前擺臀抖胸熱舞，結果被網民批評欠尊重。繼父後來轉身發現卡琳娜舉動，雖然感到困惑，但也露出不失尷尬的微笑。（影片截圖）
澳洲一名女網紅穿着比堅尼於年老的繼父面前擺臀抖胸熱舞，結果被網民批評欠尊重。繼父後來轉身發現卡琳娜舉動，雖然感到困惑，但也露出不失尷尬的微笑。（影片截圖）

任何事件，都不應戴有色眼鏡審視！網上近日瘋傳1段影片，澳洲1名女網紅穿着比堅尼於年老的繼父面前擺臀抖胸熱舞，結果被網民批評欠尊重，「也太粗俗了」。惟女網紅回應時透露動人暖心原因，希望做滑稽的事情家人開心，又認為批評者可以放輕鬆，不要把自己問題投射在他人身上。女網紅回應後，獲大批網民讚好。

綜合外媒報道，該名33歲女網紅卡琳娜（Karina Irby）是泳裝設計師，經常在社交媒體穿着自己設計的比基尼宣傳。2022年12月聖誕節時，卡琳娜如常在抖音（TikTok）上載自己穿着比堅尼的影片，並留言要向粉絲介紹其繼父，詎料卻引來爭議。

從該段15秒影片見到，當時穿着緊身三角泳褲的繼父正在廚房聚精會神做事，穿着天藍色比基尼的卡琳娜則在其背後扭腰擺臀，甚至做出抖胸動作。繼父後來轉身發現卡琳娜舉動，雖然感到困惑，但也露出不失尷尬的微笑。

影片於網上廣傳，不少網民批評卡琳娜舉止不當，對繼父欠缺尊重，「這玩笑也太粗俗了」、「發生什麼事了？」。面對網民指摘，卡琳娜解釋，由於澳洲的聖誕節十分炎熱，全家到泳池過節才會穿着泳裝，而由於家人都很有幽默感，喜歡做滑稽的事，目的是哄大家開心，沒想到外界會戴有色眼鏡看待事件。

卡琳娜又就影片令繼父受到太多不必要關注感到抱歉，期望批評影片不當的網民「放輕鬆」，不要把自己問題投射在他人身上。卡琳娜回應後獲大批網民讚好，「nice！」、「做自己想做的事就好」。

@karinairby

Introducing my step Dad to my Tiktok… Do you think he approves? 😅 #christmas #familychristmas #britneyspears

♬ Work Bitch - Britney Spears

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文章授權轉載自《香港01》

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