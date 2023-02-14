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AV女優激戰一小時「腹部劇痛」送院急救 男優：超內疚

香港01／ 撰文／蕭通
安吉拉在18歲時入行，並在美國佛羅里達州拍攝首部AV作品。（Instagram@theangelawhite）
安吉拉在18歲時入行，並在美國佛羅里達州拍攝首部AV作品。（Instagram@theangelawhite）

英國著名AV男優李（Keiran Lee）日前自爆，他多年前曾經和澳洲AV女優安吉拉（Angela White）對戲，然而在經過1個多小時的激戰後，不知是否是因為他太過用力，女方竟然腹痛不已，嚴重到暫停拍攝，送醫急救。而最後安吉拉確診闌尾炎，所幸最後經過手術後恢復良好，且疤痕小，並未影響到她的演藝生涯。

英媒報道，現年39歲的李日前接受採訪時爆料，自己在2013年曾經與37歲的安吉拉合作，然而過程卻不順利。當時，他們連續拍了1個多小時激情戲，安吉拉竟突然腹痛，嚇得李與拍攝團隊隨即將她送往當地醫院治療。

醫生經診斷後確認安吉拉是闌尾破裂，須接受緊急手術。李表示，「我們把她送進醫院，我不是故意的。」而李也直言，當知道自己在和安吉拉的第一場戲就讓對方「腹痛」時，嚇了一大跳。

李表示，雖然無法確定，但很有可能就是他的「雄風」導致安吉拉的闌尾破裂。他說，自己很有可能害得安吉拉喪命。

安吉拉其後於手術後2天返回澳洲。她多年後曾經談起這事，稱醫生當時從她的肚臍下刀，因此疤痕很小，恢復得也很快。據悉，兩人事後也曾再度合作。

安吉拉在18歲時入行，在美國佛羅里達州（Florida）拍攝自己的第一部AV作品，當時她還在就讀高中。而李則是目前世界上收入最高的AV演員之一，且有報道指出，李為他的生殖器購買了價值100萬美元的保險。

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文章授權轉載自《香港01》

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