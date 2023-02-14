影／數位建築師！女子辭去超市工作在虛擬世界蓋房月入14萬

在生活模擬遊戲《模擬市民》中，玩家可以打造自己的角色，建造自己的房子，在社區中跟鄰居交朋友。國外一名女子在《模擬市民》發現商機，透過幫玩家設計房子，每個月輕鬆賺進4000英鎊（約14.7萬元台幣）。

據《每日星報》（Daily Star）報導，今年20歲的丹妮爾（Danielle Howell） 原本是一名超市員工，當時她覺得在超市工作很累又很沒意義，於是開始思考自己真正想做的事。於是丹妮爾在辭職後開始玩《模擬市民》，並把在遊戲中蓋房子的過程拍成影片分享上TikTok。光是她從無到有「蓋房子」的影片就有破百萬人觀看。

丹妮爾在受訪時表示，自己從來沒有學過室內設計，不過她從7歲就開始玩《模擬市民》了。

將虛擬建築做得爐火純青的丹妮爾還設計了許多電影中的場景，她能夠蓋出《哈利波特》電影中的霍格華茲學院，也蓋過《怪獸電力公司》、《海綿寶寶》或《魔法滿屋》動畫中主角的家。

丹妮爾常常發布自己蓋房子的影片，並且刻意只留下蓋房子的音效，吸引喜歡ASMR的粉絲。丹妮爾也開放自己的設計讓其他玩家下載，她設計的《暮光之城》就有9400次的下載次數。

丹妮爾現在在TikTok上擁有54萬粉絲，因此她也常常接到業配，靠著在網路上蓋虛擬住宅，成功「轉職」變身數位建築師。