疑戀童癖怕被警方逮捕 男子切下生殖器裝進罐中
印尼一名男子，疑似因為戀童癖擔心自己遭警方逮捕，乾脆先「自宮」並將切下的生殖器裝進玻璃瓶中藏起來，藉此躲避刑責。
據《每日星報》（Daily Star）報導，這名匿名為YDB的男子住在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）。2月11日週六上午，他在家門外跟鄰居聊天，但是他卻突然神色緊張地打斷對話，表示自己要趕快進屋內洗澡。
鄰居察覺男子表情有異，中午時再度上門拜訪查看男子情況，結果就發現男子渾身是血。
警方受訪時告訴當地媒體，目擊者看到男子的下體有血流出，警方調查後發現，男子拿刀從根部將生殖器切斷，只留下兩顆睪丸。
當地媒體報導指出，男子疑似在已婚的狀態下猥褻兒童。警方發言人表示，男子猥褻的是姪子和其他小孩。目前案件仍在調查中，男子疑似是因為害怕被捕，才會做出這種極端行為。
據報後來在男子家中浴室的玻璃瓶找到男子切下的生殖器，男子已在2月12日進行手術治療，目前傷勢穩定。
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