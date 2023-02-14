相差61歲爺孫戀遭酸「粉紅收屍隊」 護理嫩妹：想生2個留後代
愛情不分年齡，美國有一名24歲的護理師蜜拉可（Miracle Pogue）與85歲的查爾斯（Charles Pogue）在2021年相戀結婚，年紀相差61歲，但感情相當甜蜜，蜜拉可經常透過TiKTok放閃，卻有網友留言稱蜜拉可是「粉紅收屍隊」，認為結婚目的是為了查爾斯的遺產。
據美國《紐約郵報》報導，查爾斯是一名退休的房地產經紀人，目前膝下無子，他們夫妻在2021年夏季結婚，並嘗試做試管嬰兒，想讓查爾斯留下後代，蜜拉可期望能生2個孩子，還透露她45歲的媽媽及72歲的爺爺對這段關係相當支持，但47歲的爸爸卻難以接受。
英國《每日郵報》指出，蜜拉可在2019年時在一間自助洗衣店打工，認識了查爾斯，蜜拉可表示，查爾斯經常抱著一件衣服來，指名幫他洗，有次還跳著華爾滋，趁機要電話號碼，日久生情之下，兩人也在2020年2月確立戀人關係，蜜拉可這才得知雙方相差61歲，查爾斯甚至比她的阿公布朗（Joe Brown）年齡還要大！
即便雙方感情甜蜜，但仍有網友質疑蜜拉可是「粉紅收屍隊」，結婚目的是為繼承遺產，對此她憤怒回應，自己是正職護理師，有工作也有固定收入，不過許多台灣PTT網友則留言回應，「各取所需，皆大歡喜」、「對方沒小孩，沒人分遺產」、「能讓女人受孕，18歲跟85歲沒有差別」、「女生懂投資」、「誰幫誰收屍還不一定」。
@mnigeria98
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