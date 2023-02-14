相差61歲爺孫戀遭酸「粉紅收屍隊」 護理嫩妹：想生2個留後代

「如果信仰多年的『人魚』被鑑定是假貨，人們會信心崩壞嗎？」日本著名的名俗古物——人魚木乃伊——流傳保存至今有超過200多年歷史，已知日本現存就有超過10個疑似「人魚」的木乃伊像，有些還成為寺廟或神社祈求健康長壽的信仰物。其中供奉在岡山縣佛寺圓珠院、長約30公分的木乃伊，去年送交倉敷藝術科學大學的研究團隊鑑定真身後，在今年2月7日發表最終結果報告：所謂的人魚木乃伊既不是真的人魚、也非外界猜想用猴子加上魚的屍體拼裝，純粹是用紙、棉和布，加上魚皮等組合的人造物。傳承百年的人魚木乃伊和衍生信仰，該如何面對這個真相解謎？

2023-02-14 09:45