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沒在怕！全球第二毒蛇鑽褲底 女子淡定抽菸片瘋傳 原來身份超猛

香港01／ 撰文：謝茜嘉
Ayla冷靜地繼續坐在原地，邊抽菸邊與同事聊天，直至蛇慢慢移離身邊，她甚至向牠豎起拇指，像是大讚做得好。（IG@ayla_stacia）
Ayla冷靜地繼續坐在原地，邊抽菸邊與同事聊天，直至蛇慢慢移離身邊，她甚至向牠豎起拇指，像是大讚做得好。（IG@ayla_stacia）

見到毒蛇，不少人也手足無措，甚至只想到逃跑。最近網上瘋傳一片段，1名澳洲女子遇到被稱為「全球第二毒蛇王」的東部棕蛇（Eastern Brown Snake），當毒蛇向女子腳下慢慢移動時，她竟處變不驚地坐在地上抽菸，完美示範如何冷靜應對，令網友驚詫不已。原來女子本身是捕蛇專家，難怪並不怕蛇，她受訪時解釋，事發時發現毒蛇沒有攻擊性，因此認為保持冷靜是最好的應對方法。

來自澳洲的24歲女子Ayla Manson是位捕蛇專家，現時在昆士蘭黃金海岸及布里斯本工作。日前Ayla接到求助個案，出動幫忙捕蛇，當時她在求助者家中的冰箱後方發現一條號稱「世界第二毒蛇」的「東部棕蛇」（Eastern Brown Snake），成功抓到後便帶到附近隱密的叢林中放生。

Ayla將蛇放生後，和同事一同坐在路邊抽菸休息，沒料毒蛇竟再次出現，更不斷向她們的位置靠近。之後毒蛇更鑽到Ayla腿下，當她發現時已來不及走開，於是決定採取「敵不動、我不動」的策略。

從同事拍到的片段所見，東部棕蛇不斷爬動，並停留在Ayla褲襠下數秒，她冷靜地繼續坐在原地，邊抽菸邊與同事聊天，直至毒蛇慢慢遠離身邊，Ayla甚至向牠豎起拇指，像是大讚做得好。

Ayla後來在個人Instagram上解釋，其實她並不是完全不怕蛇，只是憑經驗知道要謹慎冷靜應對，「我觀察那條蛇，發現牠沒有攻擊性，這個時候最重要的就是要保持冷靜，如果我當下驚慌站起來，反而會令牠覺得要自衛，對我發動攻擊」。她又指，東部棕蛇雖然出名具攻擊性而且可以快速地咬人，但在一般情況下遇到牠們時，只要不逃跑、保持冷靜，蛇也不會突然被嚇倒，而出於自衛去咬人。

Ayla的同事更在公司的Facebook專頁「Harrison's Gold Coast and Brisbane Snake Catcher」分享片段，幫助提醒人們如何應對毒蛇更安全。大批網民讚嘆Ayla臨危不亂及專業的態度，「太厲害了」、「這是個有用的危機處理教學」、「應該要很強大的勇氣才做到吧」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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