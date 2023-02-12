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女乘客害怕起飛 超暖空少坐地緊握安慰獲激讚

香港01／ 張顥庭
貼心空少坐在地上安慰受驚乘客。圖／Molly Simonson Leewu貼文截圖
貼心空少坐在地上安慰受驚乘客。圖／Molly Simonson Leewu貼文截圖

有些人在飛機這種密閉的空間很容易感到恐懼，較早前美國就有空中服務員在航班上發現有乘客因為恐懼而感到不適，於是細心地握着對方的手，坐在地上解釋每一個聲音來源，希望能安撫她緊張的心情。他貼心的舉動被分享至網上，惹來網友讚賞。

事源有社交平台貼文分享，指從美國夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）前往甘迺迪國際機場（Kennedy International Airport）的航班上，空中服務員弗洛伊德（Floyd Joshua Shannon-Dean）得悉有乘客對於即將飛行而感到恐懼，所以便握着對方的手並逐一解釋飛機各種聲音的來源和顛簸原因，甚至還不介意坐在地上，認為對方值得「加薪」，便發起捐款鼓勵。

據悉這名空服員只是上班僅3個月，但從圖片可見，客機上的乘客在飛機起飛時感到害怕，他便上前給予安慰，而且完全不介意坐在狹窄的通道上。雖然手持咖啡，但另一隻手則緊握着乘客的手，並配合溫柔的眼神，仔細解釋飛機聲音來源和顛簸原因，從而安撫對方緊張的心情。

空中服務員這個貼心舉動獲網友大讚，「感謝他這麼留意乘客情緒，亦釋出友善和愛心」、「讓她能在飛行中保持冷靜，非常好」、「多麼可愛真誠的年輕人」、「我每次飛行都很需要這個空服員和我坐在一起」，有留言笑稱「顏值決定服務」、「追女高手」。惟有人認為安慰乘客其實也是他工作一部分，既然是職責，不解為何要捐款。

有社交平台發起捐款鼓勵。（「Gofundme」截圖）
有社交平台發起捐款鼓勵。（「Gofundme」截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

空服員 機場

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