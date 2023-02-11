快訊

出國玩怕確診？2家旅平險理賠 但「時間點」要留意

抓到了！台鐵連串炸彈恐嚇案 竟是同一名少年打電話「表達情緒」

「房子是我賣給隋棠的」 房仲還原賣房始末 7點親解紛爭疑雲

這樣丟垃圾像在丟錢！富人與窮人的垃圾差很大 清潔工出書揭密

香港01／ 文・白兔糖
普通家庭的垃圾中不時會出現紙鈔，雖然未必是有意，有部份人即使注意到也會嫌麻煩不拿出來。（Twitter 截圖）
普通家庭的垃圾中不時會出現紙鈔，雖然未必是有意，有部份人即使注意到也會嫌麻煩不拿出來。（Twitter 截圖）

所謂的「窮人」和「有錢人」到底有甚麼差別呢？窮人沒錢買想要的東西，而有錢人就可以隨心狂買？有日本清潔工KOL就分享到，其實從垃圾就可以看出你是否有錢人。又提到窮人的垃圾都有這個共通特徵！

日本清潔工兼搞笑藝人瀧澤秀一自2012年起在垃圾收集公司任職，至今撰寫了12本與「垃圾清掃員的日常」和回收垃圾的小知識等有關的書籍；在Twitter上有15萬粉絲，是「日本最有名的清潔工」。他早前就分享到，其實垃圾隱藏著主人不少秘密，可以看出一個人的性格和生活習慣。講到有錢人丟的垃圾量較多其實是謬誤，反而窮人的垃圾特別多！

瀧澤講到「有錢人區」與「庶民區」的垃圾量有天淵之別，一般住宅的垃圾量壓倒性地多，越有錢垃圾就越少。「庶民」經常會被快速時裝（Fast fashion）和100元店所吸引，而頻頻買、頻頻丟。認為一般人的垃圾裏有很多便宜但「很沒用」的物品，形容幾乎是「用錢買垃圾」。

疫情期間他拾了大量的膠籃和用來釀梅酒的玻璃瓶，大家都貪便宜而買，但結果只會放在家中鋪塵、最後變成垃圾。反觀有錢人只會買自己真正想要的東西，抱有「除了我認可的東西之外，任何其他東西我1毛都不會買！」的心態；因此反而垃圾量比「庶民」少。

圖為清潔工在疫情期間拾了大量的塑膠罐，大家都貪便宜而買，但結果只會放在家中鋪塵、最後變成垃圾。（Twitter 截圖）
圖為清潔工在疫情期間拾了大量的塑膠罐，大家都貪便宜而買，但結果只會放在家中鋪塵、最後變成垃圾。（Twitter 截圖）

除此之外，有錢人的垃圾還有一個特徵；就是常花錢進行健康、美容等自我投資的證據。例如他經常會看到高級抗衰老護膚化妝品空瓶，亦有許多荏胡麻油（紫蘇籽油）瓶子。瀧澤表示其實即使一般人也可以負擔買荏胡麻油，認為有錢人很關注自己的健康，並會理所當然地將健康思量融入日常生活。

瀧澤亦提出窮人的垃圾有4個特點，如果改了這幾個習慣或許你也可以變成富豪？！

【1】垃圾裡面有紙鈔

普通家庭的垃圾中不時會出現紙鈔，雖然未必是有意，有部份人即使注意到也會嫌麻煩不拿出來。但瀧澤就表示從未在有錢人的垃圾中看到紙鈔，證明他們每一分錢都十分珍惜。

【2】常買杯麵+零食

瀧澤講到窮人經常會買便利店的杯麵和零食，又會買罐裝燒酎。雖然不是貴價物品，但其實在平民超市就可以買到划算的家庭裝和平價零食，能節約不少開支。揭示是窮人日常累積的消費令金錢不斷流失。

【3】常買收費塑膠袋

人越窮就反而越不在意小額支出。

不知不覺就會以原價買入大量零食，然後就要付塑膠袋税買塑膠袋將「戰利品」。結果垃圾中就會混有許多無用的塑膠袋。

【4】一次過丟很多垃圾

除了垃圾的內含物之外，窮人和有錢人丟垃圾的方法也大有不同。或許是因為比較忙碌，窮人經常會囤積了一段時間後才掉垃圾。塞滿塑膠袋的垃圾袋不在少數，而且更曾試過有居民一次丟10袋垃圾。比起平常就有閒餘時間整理的有錢人，一般人可能只有假期才可以徹底整理，所以才會忽然產生大量垃圾。

不知大家會不會覺得這些行為似曾相識呢？

日本清潔工兼搞笑藝人瀧澤秀一（《文春オンライン》截圖）
日本清潔工兼搞笑藝人瀧澤秀一（《文春オンライン》截圖）

延伸閱讀：

日74歲鹹濕阿伯有9個老婆-扮占卜師謊稱性交轉運欲性侵少女被捕

動物園獨居長臂猿女離奇懷孕-dna鑑定bb親父竟是牠-網-活塞男

文章授權轉載自《香港01》

零食 日本 生活習慣 疫情 化妝品

相關新聞

這樣丟垃圾像在丟錢！富人與窮人的垃圾差很大 清潔工出書揭密

所謂的「窮人」和「有錢人」到底有甚麼差別呢？窮人沒錢買想要的東西，而有錢人就可以隨心狂買？有日本清潔工KOL就分享到，其實從垃圾就可以看出你是否有錢人。又提到窮人的垃圾都有這個共通特徵！

連鎖餐廳廁所活春宮 女子忘我呻吟聲傳遍整間餐廳

當一對男女情到濃時，甚至想追求刺激感，隨時在公共地方上演「活春宮」！最近美國一連鎖餐廳就發生令店員崩潰的插曲，疑似一對情侶躲在廁所內忘我享受「聚會」，更無視店員的勸導，女方呻吟的聲量幾乎傳遍整間餐廳，非常誇張。

煞車恐煞不住！無障礙坡道慘變「死亡斜坡」 網驚：誰敢用

許多公共場合有為輪椅族設計無障礙坡道等友善設施，日前有名網友PO出位於日本山口縣的「元乃隅稲成神社」附近的無障礙坡道，誇張坡度讓許多網友直呼「超危險」。

彈琴唱歌樣樣精！絕美音樂家一脫解放身材 網驚呼：大有才華

音樂可以陶冶性情，讓人在忙碌的生活中獲得快樂，但要同時會彈琴又會唱歌，不下一番苦功練習可不是尋常人能做到的事。有網友分享正妹音樂家...

影／蛇在游泳？馬路結冰出現扭動物體 網友揭真相「非生物」

大自然無其不有。在極寒的氣候下，除了雪景之外，更會有許多因為結冰，而形成的不可思議現象。近來一位日本網友，就分享一個因為冰層融化，而誕生出的特別景觀。

到希臘浪漫遊點兩杯Mojito 結帳收2萬6帳單夫妻嚇傻

美國一對夫妻日前開心到希臘旅行，不料在知名的餐廳點了一些餐點就被要求付800歐元（約25900元台幣），夫妻倆怒批餐廳根本是在敲竹槓，欺騙遊客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦