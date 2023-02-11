這樣丟垃圾像在丟錢！富人與窮人的垃圾差很大 清潔工出書揭密

所謂的「窮人」和「有錢人」到底有甚麼差別呢？窮人沒錢買想要的東西，而有錢人就可以隨心狂買？有日本清潔工KOL就分享到，其實從垃圾就可以看出你是否有錢人。又提到窮人的垃圾都有這個共通特徵！

日本清潔工兼搞笑藝人瀧澤秀一自2012年起在垃圾收集公司任職，至今撰寫了12本與「垃圾清掃員的日常」和回收垃圾的小知識等有關的書籍；在Twitter上有15萬粉絲，是「日本最有名的清潔工」。他早前就分享到，其實垃圾隱藏著主人不少秘密，可以看出一個人的性格和生活習慣。講到有錢人丟的垃圾量較多其實是謬誤，反而窮人的垃圾特別多！

瀧澤講到「有錢人區」與「庶民區」的垃圾量有天淵之別，一般住宅的垃圾量壓倒性地多，越有錢垃圾就越少。「庶民」經常會被快速時裝（Fast fashion）和100元店所吸引，而頻頻買、頻頻丟。認為一般人的垃圾裏有很多便宜但「很沒用」的物品，形容幾乎是「用錢買垃圾」。

在疫情期間他拾了大量的膠籃和用來釀梅酒的玻璃瓶，大家都貪便宜而買，但結果只會放在家中鋪塵、最後變成垃圾。反觀有錢人只會買自己真正想要的東西，抱有「除了我認可的東西之外，任何其他東西我1毛都不會買！」的心態；因此反而垃圾量比「庶民」少。

圖為清潔工在疫情期間拾了大量的塑膠罐，大家都貪便宜而買，但結果只會放在家中鋪塵、最後變成垃圾。（Twitter 截圖）

除此之外，有錢人的垃圾還有一個特徵；就是常花錢進行健康、美容等自我投資的證據。例如他經常會看到高級抗衰老護膚化妝品空瓶，亦有許多荏胡麻油（紫蘇籽油）瓶子。瀧澤表示其實即使一般人也可以負擔買荏胡麻油，認為有錢人很關注自己的健康，並會理所當然地將健康思量融入日常生活。

瀧澤亦提出窮人的垃圾有4個特點，如果改了這幾個習慣或許你也可以變成富豪？！

【1】垃圾裡面有紙鈔

普通家庭的垃圾中不時會出現紙鈔，雖然未必是有意，有部份人即使注意到也會嫌麻煩不拿出來。但瀧澤就表示從未在有錢人的垃圾中看到紙鈔，證明他們每一分錢都十分珍惜。

【2】常買杯麵+零食

瀧澤講到窮人經常會買便利店的杯麵和零食，又會買罐裝燒酎。雖然不是貴價物品，但其實在平民超市就可以買到划算的家庭裝和平價零食，能節約不少開支。揭示是窮人日常累積的消費令金錢不斷流失。

【3】常買收費塑膠袋

人越窮就反而越不在意小額支出。

不知不覺就會以原價買入大量零食，然後就要付塑膠袋税買塑膠袋將「戰利品」。結果垃圾中就會混有許多無用的塑膠袋。

【4】一次過丟很多垃圾

除了垃圾的內含物之外，窮人和有錢人丟垃圾的方法也大有不同。或許是因為比較忙碌，窮人經常會囤積了一段時間後才掉垃圾。塞滿塑膠袋的垃圾袋不在少數，而且更曾試過有居民一次丟10袋垃圾。比起平常就有閒餘時間整理的有錢人，一般人可能只有假期才可以徹底整理，所以才會忽然產生大量垃圾。

不知大家會不會覺得這些行為似曾相識呢？

日本清潔工兼搞笑藝人瀧澤秀一（《文春オンライン》截圖）

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文章授權轉載自《香港01》