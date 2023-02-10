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煞車恐煞不住！無障礙坡道慘變「死亡斜坡」 網驚：誰敢用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下日本山口縣的「元乃隅稲成神社」的無障礙坡道。圖擷自路上觀察學院
網友拍下日本山口縣的「元乃隅稲成神社」的無障礙坡道。圖擷自路上觀察學院

許多公共場合都有為輪椅族設計的無障礙坡道，日前有名網友PO出位於日本山口縣「元乃隅稲成神社」附近的無障礙坡道，誇張坡度讓許多網友直呼「超危險」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，圖中驚見一個陡峭的無障礙坡道，肉眼觀察坡度相當大，原PO並標記地點為日本山口縣的「元乃隅稲成神社」，更讓他傻眼直呼「僅提供給裝碟煞的輪椅使用」。

許多網友驚恐表示，「這根本死亡坡道吧！真的會出人命」、「這個上去也不知道怎麼辦，好不容易上去，下去也不知道怎麼辦」、「這坡度太危險了」、「這一個人誰敢使用」。

但還有人開玩笑留言，「刺激輪椅業者開發更強動力和煞車系統」、「這圖案的意思不是給輪椅走的，是走完會需要坐輪椅」、「無障礙坡道升級版無罣礙坡道」、「極限殘障人士使用」、「這是好漢坡」、「上坡好臂力，下坡好運氣」。

輪椅 日本

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