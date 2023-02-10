快訊

影／台南歸仁火燒車畫面曝光 整輛轎車起火爆炸有如火球

彈琴唱歌樣樣精！絕美音樂家一脫解放身材 網驚呼：大有才華

聯合新聞網／ 綜合報導
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram

音樂可以陶冶性情，讓人在忙碌的生活中獲得快樂，但要同時會彈琴又會唱歌，不下一番苦功練習可不是尋常人能做到的事。有網友分享正妹音樂家，除了彈琴歌唱外，一系列「畫風驟變」的照片讓鄉民紛紛暴動，驚呼連連「大有才華」。

一名網友在PTT「很有才華的女孩」為題發文，首先看到三張彈奏電子琴、豎琴以及在錄音室唱歌的照片，一開始只讓人以為是少見的音樂才女。

想不到照片畫風突然驟變，原PO冷不防曬出女主角多張身穿蕾絲的性感照片，只見她隨意散開及胸的長髮，淡粉色內衣襯托出雪白的肌膚，凹凸有致的身材更令人不知該把目光放在何處。

文末原PO還附上兩段照片女主角自彈自唱的影片，清澈歌聲讓他忍不住讚嘆「真有才華」。

貼文曝光後引起許多網友熱議，「我服，真是大有才華」、「我只在意她的…」、「超過100分」、「她真的唱得很好聽耶」。

另外有鄉民找出女主角名為韋拉諾（Agnes Verano），是一名來自柏林的音樂家，擅長透過鋼琴、豎琴以及人聲創作音樂。雖然韋拉諾剛起步，Instagram僅有2.1萬名粉絲，但已可透過串流音樂平台欣賞她創作的歌曲。

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋諾拉Instagram
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋諾拉Instagram

來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram
來自柏林的年輕音樂家韋拉諾，擅長以豎琴、鋼琴結合人聲創作樂曲。圖／取自韋拉諾Instagram

正妹 柏林 PTT Instagram

延伸閱讀

影／蛇在游泳？馬路結冰出現扭動物體 網友揭真相「非生物」

等不得？和女兒進拉麵店 他先吃完遭店員「強制驅離」掀論戰

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

到希臘浪漫遊點兩杯Mojito 結帳收2萬6帳單夫妻嚇傻

相關新聞

彈琴唱歌樣樣精！絕美音樂家一脫解放身材 網驚呼：大有才華

音樂可以陶冶性情，讓人在忙碌的生活中獲得快樂，但要同時會彈琴又會唱歌，不下一番苦功練習可不是尋常人能做到的事。有網友分享正妹音樂家...

影／蛇在游泳？馬路結冰出現扭動物體 網友揭真相「非生物」

大自然無其不有。在極寒的氣候下，除了雪景之外，更會有許多因為結冰，而形成的不可思議現象。近來一位日本網友，就分享一個因為冰層融化，而誕生出的特別景觀。

到希臘浪漫遊點兩杯Mojito 結帳收2萬6帳單夫妻嚇傻

美國一對夫妻日前開心到希臘旅行，不料在知名的餐廳點了一些餐點就被要求付800歐元（約25900元台幣），夫妻倆怒批餐廳根本是在敲竹槓，欺騙遊客。

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

國外一名女子在YouTube上分享自己的瀕死經驗，聲稱自己在「死亡」的15分鐘內去了天堂5年，還能在一念之間切換到任何想去的地方。

等不得？和女兒進拉麵店 他先吃完遭店員「強制驅離」掀論戰

在餐廳吃東西，如果店家位子，且是重視翻桌率型的餐館，為了避免干擾其他客人的用餐權益，一般人通常都會吃完了馬上離開。然而，如果碰到和親朋好友一起用餐時，其中有人先吃完，有人還在吃，那先吃完的人又應該先行離位嗎？最近在日本，就發生了這樣的爭議。

人渣！3歲女童遭2男叢林輪姦 下體流血啜泣 警調查揭更心寒內情

人渣！印度新德里發生駭人聽聞的輪姦案，2名已婚年輕男子竟把一名3歲女童帶到叢林輪流性侵，母親趕到叢林見到女兒哭泣且私處流血，終揭發事件。女童事後送院檢查及治療，2名男子目前已被捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦