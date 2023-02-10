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影／蛇在游泳？馬路結冰出現扭動物體 網友揭真相「非生物」

影／蛇在游泳？馬路結冰出現扭動物體 網友揭真相「非生物」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享馬路結冰時，出現的奇特景象。圖擷自twitter
日本網友分享馬路結冰時，出現的奇特景象。圖擷自twitter

大自然無其不有。在極寒的氣候下，除了雪景之外，更會有許多因為結冰，而形成的不可思議現象。近來一位日本網友，就分享一個因為冰層融化，而誕生出的特別景觀。

根據日本媒體「withnews8」報導，日本twitter網友「K0TSU_K0TSU」近來分享一段影片，畫面中的冰層底下，有許多長條狀的黑影，不規則地流動著。乍看之下，就好像很多條黑色的蛇，正在冰河裡游泳一樣。

當然，這並不是什麼蛇在水中游泳，而是因為柏油路上結了一層冰。這些冰融化在融化的時候，水從柏油與冰層間的空隙中流動，於是便形成了這奇特的畫面。且如果不是因為有車子行使過，輪胎帶走了上層的積雪，讓底下的冰層露出來，也不會看到這般景象。

許多網友紛紛表示「這到底什麼鬼」、「看起來像是超多蛇」、「鰻魚嗎」、「該召喚蟲師了」、「感受到生命神秘之處的冬天早晨」、「是水在空隙中流動的樣子吧」、「冰凍的池子裡也有機會發生」、「簡直就像生物一樣」、「我是不是在『神隱少女』裡面看過類似的東西」、「雖然現在能用科學解釋原理，但以前的人不懂，就會形成妖怪傳說了」。

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