等不得？和女兒進拉麵店 他先吃完遭店員「強制驅離」掀論戰

在餐廳吃東西，如果店家位子，且是重視翻桌率型的餐館，為了避免干擾其他客人的用餐權益，一般人通常都會吃完了馬上離開。然而，如果碰到和親朋好友一起用餐時，其中有人先吃完，有人還在吃，那先吃完的人又應該先行離位嗎？最近在日本，就發生了這樣的爭議。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，近來有位網友在twitter上分享，表示自己有天，和高中女兒到某家拉麵店用餐。過程中，網友先吃完了他自己的拉麵，當下女兒則還正在吃。這時，店員上前來要求這位網友，請他吃完了就得先離開座位，讓其他等待的客人能夠入座。

即使網友有向店員說明，表示自己還在等女兒吃完，但店員卻堅持網友必須離店。網友只好在無奈下離店，女兒也不管還沒吃完，跟著他一起離開了。事後，網友向店家母企業申訴，對方表示因為重視翻桌率，所以才會出此要求，但對於說明不夠周全，向這位網友表達歉意。

這起事件也引起其他網友們的論戰。有的人支持客人的權益，認為「儘管是店家規則，但這作法不會太超過嗎」、「就算是高中生，也只是未成年，店家行為有點過頭了」、「這種同伴還沒吃完就要趕人的店我也不想去」、「如果屬實，這家店也會漸漸地被客人拋棄吧」。

但也有人贊同店家作法，認為「如果要慢慢吃，那一開始就別選拉麵店」、「我覺得店員的作法十分正確」、「本來就是讓人默默吃完，默默離開的店」、「都高中生了，一個人吃沒什麼問題吧，佔位子沒吃人家要怎麼做生意」。