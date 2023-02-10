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人渣！3歲女童遭2男叢林輪姦 下體流血啜泣 警調查揭更心寒內情
人渣！印度新德里發生駭人聽聞的輪姦案，2名已婚年輕男子竟把一名3歲女童帶到叢林輪流性侵，母親趕到叢林見到女兒哭泣且私處流血，終揭發事件。女童事後送院檢查及治療，2名男子目前已被捕。
綜合外媒報道，事發上周五（2月3日），受害人母親當日早上發現女兒失蹤，四出尋找；鄰居稱在叢林附近看到女童與2名男子往同一方向走，於是母親趕往叢林了解，見到女兒在叢林中哭泣，且私處流血，揭發悲劇。
女童事後送院檢查治療，情況穩定，而警方拘捕2名分別20多歲男子，他們都各自已婚，報稱在垃圾回收公司工作。
警方調查指出，當日女童在家外玩耍時，喝醉酒的2人把女童抱起帶到叢林輪姦。
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文章授權轉載自《香港01》
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