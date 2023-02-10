到希臘浪漫遊點兩杯Mojito 結帳收2萬6帳單夫妻嚇傻

美國一對夫妻日前開心到希臘旅行，不料在知名的餐廳點了一些餐點就被要求付800歐元（約25900元台幣），夫妻倆怒批餐廳根本是在敲竹槓，欺騙遊客。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的潔西卡（Jessica Yarnall）日前跟丈夫亞當（Adam Hagaun）到希臘愛琴海的米克諾斯島旅行。當時兩人經過一家叫做DK Oyster的餐酒館，店員在門口招攬客人，問兩人要不要吃點點心，於是夫妻倆便想說進去喝一杯。

潔西卡表示，當時她先看過菜單，確定餐點負擔的起，因此才決定跟丈夫一起進去用餐。當時店員推薦他們點蟹腳和希臘沙拉，潔西卡表示要再想一下，決定先點兩杯莫希托調酒（Mojito），但對方就直接把餐點跟著送上桌。

潔西卡擔心餐點太貴，於是要求店家給她明細確認價格，沒想到店家告訴兩人餐點總共要800歐元，讓他們瞬間傻眼。潔西卡拿出菜單跟店家理論，菜單上的莫希托調酒明明寫著25歐元（約810元台幣），明細上卻寫莫希托調酒是100歐元（約3200元台幣）。店家對此表示，他們點的是大杯的莫希托，所以應該收100歐元。

店家堅持兩人有用餐就應該照實付錢，兩人因為想要息事寧人所以決定付錢離開。但潔西卡說，這是那整趟旅程最貴的一餐，也害他們後來整趟旅程都要縮減預算。

兩人後來查看旅遊網Tripadvisor的評價，這才發現那家餐廳在上面評價超差，大多數人都給1顆星，整體評價也只有2.5顆星。有不少網友連言說餐廳的東西很難吃、服務也不好，而且後來帳單的數字都是天文數字。

針對網友的指控，餐廳的老闆也出面反擊，直批會在網路上留負評的人，都只是想要給店家施加壓力，藉此獲得免費餐點的「奧客」。不過近期該餐廳因為對另兩位美國遊客敲竹槓，挨罰超過3萬美元的罰款（約90萬元台幣）。