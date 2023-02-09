影／想擁有小麥肌！男子約會前夕擦仿曬劑不慎睡著 醒來傻眼

不少人喜歡在度假時塗抹仿曬劑，想要營造出小麥色的肌膚。國外一名男子到西班牙度假時，也特地抹上仿曬劑，沒想到後來顏色卻洗不掉，讓他的臉跟脖子留下膚色不均的色斑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，48歲的達倫（Darren）日前到西班牙貝尼多姆度假，因為隔天要跟約會對象第一次見面，他特地塗上仿曬劑，想要讓自己擁有日曬過的小麥色的肌膚。不過在抹完仿曬劑之後他不小心睡著，再醒來就發現仿曬劑的顏色變得超級深，根本完全洗不掉。

仿曬劑跟助曬劑不同，仿曬劑含有二羥丙酮（dihydroxyacetone），會和皮膚的蛋白質氨基酸產生反應，快速讓膚色變深。二羥丙酮的濃度越高，皮膚變深的速度就會越快。不過由於塗抹不均勻容易造成顏色深淺不一，因此常常發生「使用悲劇」。有些仿曬劑的顏色偏向橘色，或是深棕色，看起來都會不夠自然。

達倫就可能是因為塗抹不均勻才造成顏色深淺不一，從影片中可以看見，他的臉跟脖子的顏色完全不一樣，有些地方留下很深的色斑，有些地方卻又還留有原本的膚色。最慘的是，達倫告知約會對象這起意外後，對方就立刻「封鎖刪除」，不願跟他見面。

雖然出門度假發生這種事真的很慘，但達倫決定不讓仿曬劑毀了這趟旅程。後來他跟朋友就頂著不均勻的膚色出門，依然留下許多快樂回憶，不過達倫也強調，以後絕對不敢再用仿曬劑了。