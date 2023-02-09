快訊

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

相隔801天室內口罩終解禁 張上淳說明放寬4原因

影／想擁有小麥肌！男子約會前夕擦仿曬劑不慎睡著 醒來傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
達倫塗完仿曬劑不小心睡著，再醒來就留下不均勻的膚色。圖擷自TikTok
達倫塗完仿曬劑不小心睡著，再醒來就留下不均勻的膚色。圖擷自TikTok

不少人喜歡在度假時塗抹仿曬劑，想要營造出小麥色的肌膚。國外一名男子到西班牙度假時，也特地抹上仿曬劑，沒想到後來顏色卻洗不掉，讓他的臉跟脖子留下膚色不均的色斑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，48歲的達倫（Darren）日前到西班牙貝尼多姆度假，因為隔天要跟約會對象第一次見面，他特地塗上仿曬劑，想要讓自己擁有日曬過的小麥色的肌膚。不過在抹完仿曬劑之後他不小心睡著，再醒來就發現仿曬劑的顏色變得超級深，根本完全洗不掉。

仿曬劑跟助曬劑不同，仿曬劑含有二羥丙酮（dihydroxyacetone），會和皮膚的蛋白質氨基酸產生反應，快速讓膚色變深。二羥丙酮的濃度越高，皮膚變深的速度就會越快。不過由於塗抹不均勻容易造成顏色深淺不一，因此常常發生「使用悲劇」。有些仿曬劑的顏色偏向橘色，或是深棕色，看起來都會不夠自然。

達倫就可能是因為塗抹不均勻才造成顏色深淺不一，從影片中可以看見，他的臉跟脖子的顏色完全不一樣，有些地方留下很深的色斑，有些地方卻又還留有原本的膚色。最慘的是，達倫告知約會對象這起意外後，對方就立刻「封鎖刪除」，不願跟他見面。

雖然出門度假發生這種事真的很慘，但達倫決定不讓仿曬劑毀了這趟旅程。後來他跟朋友就頂著不均勻的膚色出門，依然留下許多快樂回憶，不過達倫也強調，以後絕對不敢再用仿曬劑了。

延伸閱讀

影／上網測DNA 女子接警察來電：跟兇殺案有關

影／數位乞討？印尼乞丐改上TikTok討禮物變現

上班日厭世壓力大？專家發現靠這幾招有效緩解壓力

整型植入物爆炸 網紅38J巨乳「消風」 現在只剩一邊

相關新聞

影／想擁有小麥肌！男子約會前夕擦仿曬劑不慎睡著 醒來傻眼

不少人喜歡在度假時塗抹仿曬劑，想要營造出小麥色的肌膚。國外一名男子到西班牙度假時，也特地抹上仿曬劑，沒想到後來顏色卻洗不掉，讓他的臉跟脖子留下膚色不均的色斑。

只差一字！紐約男子買到「飛雪梨超便宜機票」下機卻還在美國

一名來自美國紐約的男子原打算到南半球的澳洲雪梨（Sydney）避寒，等到飛機落地時，他才發現竟抵達美國蒙大拿州的西德尼（Sidney），以為撿到便宜機票結果卻是大烏龍，造成買錯機票的關鍵原因在兩個地名只差一個字母...

影／數位乞討？印尼乞丐改上TikTok討禮物變現

乞討也能數位化！印尼的乞丐現在已經換了另一種方式乞討，他們轉為在TikTok上求人「抖內」，接著再把要來的虛擬禮物變現換成現金。

搭飛機逼讓窗口位被拒被飆罵到下機 女生哭：付了額外費用

1名女生於網上拍片講述在飛機被迫讓座的不快經歷，指近日搭乘飛機時買了靠窗座位，未料有大媽要求讓出座位予母子2人同坐。女生拒絕後，竟全程被對方用粗口責罵直至飛機降落；更令女子驚訝的是，女乘客所說的兒子，根本已是青少年，且身高約1.95米，讓她相當費解，又氣憤又傻眼。

秀QR Code就有人付錢！日網紅成「最先進乞丐」 超狂鍊金術曝光

直播產業越發盛行，不僅許多藝人、網紅瘋帶貨，粉絲們也會透過斗內支持直播主。近日，一名日本網紅在直播中大秀「超狂鍊金術」，只見他操作販賣機叫出付款連結，網路另一端的粉絲們便一一為他付款，只要QR Code一來就掃，且制霸各類行動支付...

逼少女看UFO影片...74歲命理師稱「啪啪能轉運」被捕 還被爆有9個老婆

古代不僅擁有多個妻子，皇帝在宮中也有龐大後宮。但隨著時代變遷，大部分國家都已經立法禁止一夫多妻。日前在日本就有一名74歲的老翁和他的妻子因企圖洗腦及猥瑣少女被捕。最驚人的是，他家中竟然還有9名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦