搭飛機逼讓窗口位被拒被飆罵到下機 女生哭：付了額外費用

機票會預先劃位是常識吧？外國1名女生於網上拍片講述在飛機被迫讓座的不快經歷，指近日搭乘飛機時買了靠窗座位，未料有大媽要求讓出座位予母子2人同坐。女生拒絕後，竟全程被對方用粗口責罵直至飛機降落；更令女子驚訝的是，女乘客所說的兒子，根本已是青少年，且身高約1.95米，讓她相當費解，又氣憤又傻眼。

該名23歲女子加格（Surya Garg）於抖音（TikTok）上載影片分享經歷。綜合外媒報道，加格搭飛機時加錢購買了靠窗座位，但上機後有大媽乘客要求她讓出靠窗座位，理由是其母子2人坐在不同排座位，希望換位讓母子2人坐在一起。被罵足全程，加格相當困惑，心裏疑問「我做錯了嗎？」。

加格本以為大媽所說的是年幼孩子，沒想到回頭一看令她相當震驚──那位「兒子」目測身高達6呎5吋、約1.95米，相信至少有16、17歲。看到此情此景，加格心想「真的不知道該說什麼了」，只好禮貌地拒絕大媽要求，又解釋自己買窗口位時支付了額外費用。

但拒絕換位後竟是噩夢開始！加格看到對方露出厭惡表情，「是我看過的最惡毒表情」，然後在整個飛機行程中，低聲用粗口責罵她，令她相當困惑，心裏疑惑「我做錯了嗎？」。網友都力撐加格沒有做錯。

該段2分34秒影片已累計超過100萬人次瀏覽。網民都力撐加格沒有做錯，「絕對沒有錯，妳付了座位費」、「大媽的反應正是你不應該讓座的原因。堅持自己」、「妳沒錯，那就是妳的位子」。

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文章授權轉載自《香港01》