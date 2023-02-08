秀QR Code就有人付錢！日網紅成「最先進乞丐」 超狂鍊金術曝光
直播產業越發盛行，不僅許多藝人、網紅瘋帶貨，粉絲們也會透過「斗內【斗內】即「donate」的音譯，為贊助、捐獻的意思。」支持直播主。近日，一名日本網紅在直播中大秀「超狂鍊金術」，只見他操作販賣機叫出付款連結，網路另一端的粉絲們便一一為他付款，只要QR Code一來就掃，且制霸各類行動支付。驚奇的影片立刻掀起討論，該名直播主更開玩笑稱自己是「最先進的乞丐」。
日前，一段傳奇影片在網路上引發討論，只見一名網紅到自動販賣機選購飲料，選擇了行動支付後，本準備打開APP進行付款，不料鏡頭另一端的粉絲卻火速掃了QR Code幫他結帳，讓該網紅相當吃驚。可能是好奇心作祟，隨後該網紅便開始進行測試，無論他選了哪款飲料，點了哪一種付款的方式，粉絲們皆一一為他付款，可說是「行動支付全制霸」。
【朗報】ニコ生主さん、令和最速の乞食法『スパ茶』を編み出す@yabu_2525 pic.twitter.com/r7RiYoJzAJ— 滝沢ガレソ🪚 (@takigare3) 2023年2月3日
據悉，該網紅正是透過日本影音平台「NicoNico」直播的「藪。」，他自稱為31歳且12年無工作的男子，目前在日本代代木公園露宿生活。影片爆紅後，他也自嘲自己是「最先進的乞丐」、「QR大叔」，而其他網友則以「令和最快的乞討方法」及「令和的錬金術師」稱呼他。
傳奇影片也掀起熱烈討論，網友們紛紛留言驚呼「這太狂了」、「天才啊」、「新時代的乞食方式」、「一開始我還不知道發生什麼事，還以為機器壞了讓飲料掉出來，原來是觀眾付了錢」，也有人突破盲點「看似可以征服一切，但沒有訂閱付費的用戶，就沒辦法了」。
最先端の配信自販機古事記を昨日に引き続き今日も試してみる令和の錬金術師の薮さん。— マ？ (@iroma29) 2023年2月1日
今回は自販機が対応しているキャッシュレス決済の完全制覇を目指した結果…
楽天ペイ
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WeChatペイ#薮 #ニコ生 https://t.co/nLGhT0WQ7j pic.twitter.com/dmS4vQZQ9k
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