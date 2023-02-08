整型植入物爆炸 網紅38J巨乳「消風」 現在只剩一邊

加拿大一名網紅稱自己是「整形狂人」，從21歲就開始不停整形，更將胸部整到超誇張的38J尺寸。不過近期她的胸部植入物突然爆掉，導致胸部「消風」，現在只剩一邊的胸部。

據LAD BIBLE報導，這名網紅自稱是聖經中的人物「抹大拉的馬利亞」（Mary Magdalene）。她表示自己熱愛整形，從21歲開始就整個不停，身上也佈滿刺青。

除了外型令人難忘，她的行為也引發不少爭議。2021年時，馬利亞公開表示自己要接受陰道整形手術，把私密處整成「最肥大的妹妹」引發熱議。不僅如此，她還將胸部整成38J，光是胸部就重達5公斤。但是日前她卻爆料自己的胸部「爆炸了」。她在影片中提到，當時她聽到「啪！」的一聲，接著就發現胸部因為植入物爆炸「消風」。

這不是馬利亞第一次遇上植入物爆炸，所以她並沒有很慌張，而且還強調當時一點也不痛。不過由於植入物留在體內會造成不良影響，所以她也準備要去取出植入物，並且「回歸自然的樣貌」。

不少網友得知此事以後都留言要她別再整了，一名網友說：「你的身體在告訴你該停下來了」，另一名網友則說：「快點去諮商，這（一直整形）很不健康」，還有一名網友說：「你很幸運，竟然還能活著」。

雖然短時間內她會只剩一邊的胸部，馬利亞卻一點也不以為意。她要網友接納她唯一的胸部，還說自己是「單胸皇后」。不過馬利亞完全沒把網友的留言放在眼裡，她不但不認為植入物爆炸是身體不適應的警訊，反而認為這是她應該再次進廠「維修進化」的徵兆。