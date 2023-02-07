快訊

睡衣、牛仔褲可重覆穿幾次不洗？ 你以為不用洗的衣物「最髒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「我給老公餵母乳」網友嚇壞 背後原因超暖

聯合新聞網／ 綜合報導
珍奈兒在網路上分享自己給丈夫「餵母乳」的經歷，引發網友熱議。圖擷自TikTok
珍奈兒在網路上分享自己給丈夫「餵母乳」的經歷，引發網友熱議。圖擷自TikTok

美國一名女子日前在網路上分享給丈夫「餵母乳」的經歷，不過當她解釋原因以後，卻讓不少網友大讚丈夫真是太貼心了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的女子珍奈兒（Janelle McAloon）日前在TikTok上分享自己給丈夫「餵母乳」的事情經過。珍奈兒在影片中提到，她跟丈夫兩人去波多黎各旅行，當時珍奈兒還在哺乳期，但卻忘了帶吸乳器去旅行，於是第一天胸部就痛到不行。

女性在哺乳階段如果乳汁不能正常排出，就可能發生乳管阻塞的現象。乳管阻塞時媽媽會明顯感覺到胸部有硬塊、非常疼痛，若沒有及時處理便可能變成乳腺炎。

為了緩解妻子的不適，兩人出門旅行四天，珍奈兒的丈夫約書亞（Joshua）天天幫妻子將乳汁吸出，所以才會有「餵老公母乳」的事情發生。

不少網友得知以後都說丈夫真的很貼心，不過也有很多網友「歪樓」想歪，有網友就說「這對老公來說應該是史上最棒的假期」、「他實現了我的夢想」、「是不是故意忘記帶吸乳器的」。

除此之外，也有網友認為珍奈兒應該用手擠奶就好，或是直接去附近藥局買吸乳器。不過珍奈兒表示兩人當時居住的地方附近都沒有藥局，用手擠也擠不出來，最後才會找老公幫忙。

母乳

延伸閱讀

影／穿薄絲襪常勾破？ 黑髮妹分享妙招全網讚翻

影／失戀被男友趕去飯店 服務員安慰舉動讓她一秒爆淚

被拒絕「受傷太深」女子遭追求者求償6千萬判決出爐

假裝買房誘殺女富豪還拍抖音炫耀 兇手判決出爐下場超慘

相關新聞

85歲丈夫比自己72歲阿公還老 她甜喊：要共組家庭

國外一名女子在工作時與85歲的丈夫相遇，進而墜入愛河交往。雖然丈夫的年紀比自己的爺爺還大，但女子卻不畏他人眼光，決定與他共組家庭。

影／八點檔劇情真人版 她大腦受傷失憶忘記男友和女兒

加拿大一名女子某天撞傷了頭，但當下沒有多想就去睡午覺，沒想到睡醒後她便喪失記憶，連男友和女兒都不認得。

影／「我給老公餵母乳」網友嚇壞 背後原因超暖

美國一名女子日前在網路上分享給丈夫「餵母乳」的經歷，不過當她解釋原因以後，卻讓不少網友大讚丈夫真是太貼心了。

一個月內第二起！老婦在安養院被宣告死亡 送殯儀館竟「仍有呼吸」

衛報6日綜合報導，美國紐約州一間安養院的82歲女性住戶被宣告死亡，但殯儀館卻在3小時後發現她仍有呼吸，這也是美國約一個月...

74歲翁爽中4千萬！拋妻床戰18歲辣妹 玩太嗨慘被悶死

【樂極生悲】中獎便拋棄糟糠，果真是報應不爽？巴西1名74歲老翁買彩券中了581萬巴西雷亞爾（當時約4833萬元新台幣）頭獎，但他中獎後竟然拋棄69歲妻子與子女，與年僅的18歲的情人交往同居，沒想到他這位年輕情人性交激戰時突然身亡．．．

鐵道上兔子出沒？從歐洲搗蛋鬼到日本車站長

對於歐美國家的火車而言，兔子真的曾經有一段時間就像是兇器一般的存在。這裡的兔子更精準的來說應該是野兔（Hare），野兔築巢一般喜歡在亂石堆旁，野兔所挖的洞穴前面必定平坦，且有許多雜草叢生，而傳統鐵路鋪設的方式就是選在廣闊平坦的平原上鋪設石碴作為鐵軌的地基，並且會留有一定的植被生長以作為穩固地基的自然工法，這一切剛好都符合野兔找房子的喜好，於是鐵路的路線經過之處通常也成為野兔家庭築窩最理想的地點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦