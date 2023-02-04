私生活混亂！泰「美女和尚」街頭狩獵男性 網揪真實身份驚呆

不少人靠著高超的化妝技巧，總是能讓人真假難分。最近有泰國網友就在社交平台分享，指1名「美女」經常在清邁街頭狩獵男性，私生活非常混亂，但被揭發真實身份其實是名「男和尚」，只是靠戴假髮和整型，讓他擁有連男性也神魂顛倒的容貌。不少人認為他是「假出家」，希望他盡快還俗免於褻瀆佛教。

有網友早前在facebook專頁發文及分享照片，稱泰國清邁1名和尚經常男扮女裝，到處在街頭找男性對象，私生活極其混亂，又爆料該名和尚多年來透過整型，以及戴上假髮，外表與女性無異。

樓主在貼文批評該名和尚褻瀆佛教，亦有網友附和狠斥他「假出家」，毫不尊重自己的宗教。不過，也有部分網友認為性取向並非問題，但希望事主盡快還俗，重新出發過忠於自己的生活。

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文章授權轉載自《香港01》