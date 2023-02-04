私生活混亂！泰「美女和尚」街頭狩獵男性 網揪真實身份驚呆
不少人靠著高超的化妝技巧，總是能讓人真假難分。最近有泰國網友就在社交平台分享，指1名「美女」經常在清邁街頭狩獵男性，私生活非常混亂，但被揭發真實身份其實是名「男和尚」，只是靠戴假髮和整型，讓他擁有連男性也神魂顛倒的容貌。不少人認為他是「假出家」，希望他盡快還俗免於褻瀆佛教。
有網友早前在facebook專頁發文及分享照片，稱泰國清邁1名和尚經常男扮女裝，到處在街頭找男性對象，私生活極其混亂，又爆料該名和尚多年來透過整型，以及戴上假髮，外表與女性無異。
樓主在貼文批評該名和尚褻瀆佛教，亦有網友附和狠斥他「假出家」，毫不尊重自己的宗教。不過，也有部分網友認為性取向並非問題，但希望事主盡快還俗，重新出發過忠於自己的生活。
延伸閱讀：
「佛門女俠」翁靜晶斥色聊美女必定為假和尚：假結婚拿香港身份證
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言