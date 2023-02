狂！早上6時激戰「愛愛聲響徹全區」 鄰居受不了1招對付後續超展開

男女間「愛愛」性交是平常事,但也要注意聲音分貝勿影響他人!外國1名男子日前因為早上「床上運動」等聲音太吵而響徹全區,受不了的鄰居在其信箱留下字條訴苦,並嚴正要求「請收聲(Please shut up)」,更留下自己的地址,讓男子相當尷尬。

有網友在外國討論區「reddit」以「朋友的信箱收到這個(My friend got this through the letterbox)」為題發文,上傳了鄰居寫給其朋友的字條相片。

從字條看到,鄰居先禮貌地向原PO的朋友打招呼說「早安」,提醒朋友由於住在排屋,因此可以通過牆壁聽到朋友傳來的聲音,而鄰居之後進入正題,抱怨朋友每天早上6時都會做「床上運動」、唱歌等,令他深受滋擾,「是什麼原因,要在早上6點進行?」。

忍無可忍下,鄰居於是在原PO朋友的信箱留下這張字條,嚴厲要求「請收聲」,更留下自己的地址。

鄰居憤怒的字條看得網友爆笑,直指「字裡行間感受到鄰居滿滿的憤怒」,又認為原PO的朋友需要添置隔音設備,或向鄰居送上耳塞。也有網友認為鄰居留下自己地址很勇敢,「這樣收件人可以作回應,而非只能對匿名的人發牢騷」、「看來已預計了有一場戰爭」。

延伸閱讀:

恐怖!加油站驚現斷掉陰莖 CCTV揭可怕真相 陽具主人竟已被分屍

男名醫遭藥廠女員工控下藥迷姦 稱被「撿屍」性侵 1句話揭誣告

文章授權轉載自《香港01》