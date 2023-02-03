準爸爸醉駕超速猛撞電線桿車成廢鐵 懷孕女友胎兒遭甩出體外雙雙慘死

美國紐約發生醉酒駕駛奪命車禍，1名男子開車載已懷孕的未婚妻回家，駛至1個十字路口超速自撞，懷孕7個月的未婚妻受重擊，被撞至其中一條腿飛至6米遠，更可怕的是她腹中胎兒因重擊甩出體外，妻兒雙雙當場慘死。

綜合外媒報道，30歲男子亞當（Adem Nikeziq）在1月28日晚，與已懷孕7個月的23歲未婚妻阿里德安娜（Adriana Sylmetaj）一同外出晚飯，亞當在晚飯期間一直在喝酒，離開餐廳時已滿身酒氣，但他仍堅持親自駕車回家，詎料發生慘劇。

曾有醉駕前科的亞當，事發時醉酒加上超速駕駛，駛至一個十字路口時，座駕突然失控，猛撞向路邊的電線桿。由於撞擊力太大，車身頓時被劏開一半變成廢鐵。未婚妻阿德里亞娜受重擊，被拋出車外當場慘死，她的其中一條腳被撞斷並飛至6米遠，而腹中胎兒更因重擊而甩出體外，躺在阿德里亞娜的身旁，情況相當悲慘。

警方事後到場，見亞當意識模糊不清且滿身酒氣，隨時將他拘捕。他向警員表示已記不起事故發生經過，其後被控以醉酒駕駛、過失殺人及魯莽危害等罪名。事發兩日後，他被押至法庭應訊，才從律師口中得知妻兒已雙雙離世的噩耗，在庭上傷心得崩潰大哭，最後法庭准予他以現金40萬美元（折約313萬港元）保釋外出等候審訊。

阿里德安娜的一名兄弟指，阿里德安娜十分期待成為母親，原本更打算舉行派對，迎接將在4月出生的女兒，可惜一切已成泡影。

亞當醉酒加上超速駕駛，駛至一個十字路口時，突然失控猛撞去路邊的電線桿，由於撞擊力太大，車身被劏開一半，變成廢鐵一樣。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》