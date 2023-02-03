恐怖！加油站驚現斷掉陰莖 CCTV揭可怕真相 陽具主人竟已被分屍

超恐怖！美國阿拉巴馬州（Alabama）1個加油站內，有客人發現地上竟然1條陰莖。員工翻查閉路電視發現，陰莖是從1輛經過的黑色貨車上掉落，嚇得趕他緊報案。警方估計，該條陰莖的「主人」是當日在公路附近發生車禍的電單車男司機，而據報該男司機被多輛行經車輛撞上，整個人「撕成碎片」分屍死亡。

綜合外媒報道，事發1月30日早上6時許，有客人在10號洲際公路附近莫比爾市（Mobile）1個加油站內入油時，發現地上竟有斷掉的陰莖。員工翻查閉路電視發現，陰莖從1輛經過的黑色貨車上掉落，趕緊報案。

警方初步調查估計，陰莖的「主人」是當日在公路附近發生車禍的29歲電單車男司機米恩斯（Christopher Means）。據報米恩斯當天凌晨駕駛電單車時失控，摔下車後被多輛行經車輛撞上，「撕成碎片」遭分屍當場死亡，而當時有另1名司機在現場。警方封鎖現場調查事件。

事件令網民震驚，表示「這是我聽過最瘋狂的事」、「好可怕…」、「不敢相信」、「這麼多人撞了他，居然只有1名司機留下來…」。

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文章授權轉載自《香港01》