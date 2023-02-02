點心師大翻車！發酵麵糰放烤箱 竟意外做成「異形版」獵奇麵包

製作麵包時都要經過「發酵」這個步驟，才能做出擁有蓬鬆口感的好吃麵包。不過最近有一位女點心師在Twitter發布一張圖片，圖中的麵糰似乎因為過度發酵而成了一坨異形，照片PO出後引起網友的討論，紛紛將麵糰和動畫裡的角色聯想在一起，更有人直呼「感覺下一秒就要被邪神給吞噬了」。

Twitter上一位名為「nako」的女網友是一位自學成才的點心師，目前正經營一間網路的燒菓子專門店。熱愛烘焙的她，不時會在Twitter分享自己製作的甜點，從華麗的蘋果派、費南雪，到小巧精緻的水果塔都難不倒她，不過就連擁有一番好手藝的她也有失手的時候。

nako在1月29日上傳了一張圖片，表示自己原本打算製作麵包，不過這天她完全忘了自己正在讓麵糰發酵，等她想起時，條狀黏稠的麵團已經成了一坨「異形」，快從烤箱中溢出。

貼文一出，馬上引起各國網友的討論，「感覺下一秒就要被邪神給吞噬了…」、「這是一邊說著『哈……哈……』一邊爬行的混沌麵包」、「好像色違版的貞子」、「發酵的太成功了吧…」、「那是菌絲了嗎？」、「是真菌！是菌絲體！謝謝妳讓我看到驚人的東西」；有人將這坨「獵奇」的麵團和動畫裡看過的奇妙生物聯想在一起，「有點像霍爾的移動城堡裡的小狗茵茵」、「好像魔法公主裡的乙事主」、「我以為是阿達一族的表哥」。

更有許多網友下曬出自己烘焙失敗的作品，不過也有內行人在貼文下方表示，發酵過度的麵團最好就不要做成麵包了，但可以考慮用它做饢餅和披薩麵團。