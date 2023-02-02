剛認識看對眼！火車裡大膽上演活春宮 女「1動作」影片瘋傳

搭火車竟然撞見令人害羞的一幕！英國一名男子日前搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，沒想到回頭一看，發現一對男女正在上演活春宮，而當女子發現被偷拍後，還怒比出中指，掀起網友熱議。

根據《每日星報》報導，英國一名男子近日在倫敦尤斯頓車站（Euston Station）搭乘末班火車時，聽到座位後方傳來呻吟聲，他回頭一看，居然發現一名女子坐在綠色座椅上，忘情地打開雙腿，讓另一名男子舔私密處。

當女子發現被偷拍後，立刻縮起雙腿，並朝男子比出中指，但這並沒有讓他們停止激情戲碼，直到抵達目的地，而影片也在網路瘋傳。

事後，男子接受訪問時表示，這對男女並不是情侶，可能只是剛認識的陌生人，當時約有10人一起上車，後來大家陸續下車後，卻意外讓他撞見臉紅心跳的活春宮畫面。