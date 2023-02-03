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被拒絕「受傷太深」女子遭追求者求償6千萬判決出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
男子聲稱自己因為追求被拒受到「情緒傷害」，憤而提告求償。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子聲稱自己因為追求被拒受到「情緒傷害」，憤而提告求償。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

新加坡一名男子因為向女子求愛不成遭拒，認為女子對他造成「情感上的傷害」，憤而提出告訴，要對方賠償230萬美金（約6814萬台幣）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名提告的男子是K．卡西岡（K. Kawshigan）。他不但是負責無人機競賽D1 Racing的首席執行長，還是無人機製造商AeroLion Technologies的業務經理。

據報卡西岡追求的是一名叫做諾拉（Nora Tan）的女子，兩人於2016年相識後，卡西岡便對她展開猛烈追求，過程中兩人互動良好，但在2020年時兩人之間產生誤會，友情就此破裂。諾拉表示不想再和卡西岡互動，希望他能「自立自強」，別太依賴自己。

不過卡西岡認為兩人的關係不只是朋友，於是寫信告訴諾拉，她的「疏忽造成情緒傷害和毀謗，並引發金錢損失」，決定對她提出訴訟。諾拉收到信後，決定簽下協議配合卡西岡去諮商，因此卡西岡才暫緩告訴。

然而諾拉參與諮商一年半後，實在忍無可忍，決定停止諮商，並在2022年4月控告卡西岡騷擾，兩人也就此斷連。後來卡西岡便在同年7月向最高法院提出訴訟，認為諾拉的行為「損害他的聲譽」，造成「創傷、憂鬱、和影響」，並求償230萬美元。除此之外，他也針對諾拉並未履行協議參與諮商一事求償16700美元（約50萬台幣）。

不過法官認為，卡西岡的訴訟根本「毫無根據」。諾拉嘗試多年要「緩解原告的不滿」，但現在「終於決定勇敢面對威脅，而非退縮、屈服」，法院不願成為卡西岡「強迫諾拉」的共犯，駁回卡西岡的告訴。

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