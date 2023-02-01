「千年一遇」透明感清新正妹 鄉民狂喊：看完整天心情都變好
日本女星橋本環奈脫俗的氣質獲封「千年一遇美少女」，近日在PTT也有網友分享一名氣質美女的照片，透明感的清新風格讓眾鄉民吃驚，紛紛大喊「千年難得一遇」、「看完一整天心情都變好了」。
一名網友在PTT以「透透透 透明感美少女」為題發文，雖然內文沒有過多描述、僅有一系列照片，而女主角沒有濃妝豔抹，但是清新淡妝加上白皙肌膚，以及宛若鄰家女孩的笑容，其透明感【透明感】指肌膚水嫩白皙、牙齒潔白以及常笑臉迎人，穿著打扮不過於誇張、濃妝豔抹。美女的風格仍然讓眾多鄉民驚艷不已。
照片曝光後引起網友熱烈回應，「嫁給我」、「戀愛了」、「這太神聖了」、「看完一整天心情都變好了」、「鄰家美眉風格爆擊心臟」、「這是初戀感吧」、「千年難得一遇」、「日本妹子才有的透明感」。
另外有人找到照片女主角的Instagram，原來她叫佐保里是名日本正妹，雖然在自我介紹上寫著普通人，但Instagram仍有超過10萬名粉絲，除了在Instagram、Twitter上傳生活照之外，也會透過TikTok分享日常影片。
@kawausosuki
札幌の旭山記念公園だよ！夜景も綺麗なところ✌🏻♬ suara asli - 杰西卡🇨🇳 - 杰西卡🇨🇳
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