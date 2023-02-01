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25歲女教師和學生搞不倫 一周三次還愛在墓園「野戰」

聯合新聞網／ 綜合報導
海克斯入監時拍照。圖／截自推特
海克斯入監時拍照。圖／截自推特

美國一名高中女教師被指控和學生有不當關係，並可能因此面臨牢獄之災。根據《每日星報》報導，內布拉斯加州女教師海克斯(Cali Heikes)被指勾搭自己17歲的男學生，不但和他一周在外約會三次，還愛帶他去墓園發生關係。海克斯在事情遭揭露後已被逮捕和起訴。

根據警方消息指出，一開始是有人報案指該名教師與學生有不當關係，調查後發現，該月稍早，警方曾在當地墓園外臨檢到兩台車輛，其中一台由男學生所駕駛，當被問到在哪裡做什麼時，該學生回答「和我的朋友海克斯參觀墓園」，而另一輛車當時跟著離開墓園，而該車正登記在海克斯的名下。

該男學生的姊姊向警方表示，海克斯會溜進他們家進行「黏膩的調情」，更宣稱他們一周至少會在外約會兩到三次，並秀出一系列訊息佐證。其他家人也表示曾被男學生問到「如果他和25歲的人交往，他們怎麼看？」

該州法律的合法性行為年齡為16歲，但師生之間若有不正當行為仍視為犯罪，若行為屬實，最高可能判處20年。海克斯目前已遭逮捕，假釋金一天約為6萬元台幣。

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