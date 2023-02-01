影／巨石滾進家裡！牆壁全破 婦人差點「變肉餅」

真是福大命大！美國夏威夷一名女子才剛搬進新家，就突然有顆巨石滾進家中，力道之大連牆壁都全部打穿。雖然新家受到嚴重破壞，但女子當時只要稍微前進一步就可能小命不保，讓網友都直呼真是「太幸運了！」。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名65歲的女子卡洛琳（Caroline Sasaki）上週才剛和家人搬進新家，當時卡洛琳聽見家中玻璃門破裂的聲音，於是下意識的往後退了幾步，沒想到就因為這一瞬間的反應讓她保住一命。

當時一塊寬約5英尺（約1.5公尺寬）的超級巨石不知從何處滾進家中，超強的力道連煤渣磚製的牆壁都被打穿，滾過客廳，在臥室停了下來。幸好雖然新家嚴重毀損，連車子也遭到破壞，但卡洛琳卻毫髮無傷。

A massive boulder smashed through a home in Palolo Valley almost hitting the owner inside. @KHONnews #news#breakingnews#hawaii#khon2news pic.twitter.com/KGoVLXeaDJ — Max Rodriguez (@maxrrrod) 2023年1月30日

卡洛琳表示，自己和家人本來就住在該處，是將舊宅打掉重建，過去即使遇到暴雨或颶風房子都屹立不搖。卡洛琳指出，附近的開發區最近正在進行挖掘，她認為可能是施工導致巨石滾落。

不過針對卡洛琳的說法業主也出面回應表示，巨石滾落並非施工造成。當時他眼睜睜看到巨石從高處滾落，擊中一根電線桿，才又滾進民宅。業主表示，巨石強大的滾動力道連電線桿都被砸斷，但也幸好先砸斷電線桿，砸進民宅時才沒有造成更嚴重的破壞。