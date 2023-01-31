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影／下單桌子寄到阿嬤家 收到物品她傻眼：寄來「姐夫」

聯合新聞網／ 綜合報導
亞曼達上網訂桌子卻收到「姐夫」，讓她超級尷尬。圖擷自TikTok
亞曼達上網訂桌子卻收到「姐夫」，讓她超級尷尬。圖擷自TikTok

國外一名女子近期在知名購物平台亞馬遜上購買書桌，沒想到包裹打開卻是一個「姐夫（情趣用品）」，而偏偏剛好包裹又是請丈夫的奶奶代收，讓她覺得超級尷尬。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女子亞曼達（Amanda Reed）日前在TikTok上分享自己荒謬的購物經驗。女子在影片中提到自己正在念大學，最近又找到一份新工作，所以想要買一張桌子來整理學校跟工作的東西。因為她跟丈夫住的地方沒有郵局，所以他們每次都請住在附近的奶奶代收。

這次奶奶收到包裹後先打電話給亞曼達的丈夫，於是丈夫便請奶奶先拆開包裹。奶奶拆開包裹後又打電話告知亞曼達包裹到了。亞曼達說，當時奶奶打來告訴她包裹到了，但是語氣聽起來卻「怪怪的」，不過剛好當下亞曼達在陪兒子參加籃球賽，所以沒有對奶奶的怪怪語氣多做回應。

亞曼達在影片中揭曉原因，她秀出亞馬遜寄來的商品，包裝上直接寫著「愉悅地觸摸」（Touch of Happiness），包裹裡面附的商品清單也寫著「迷你按摩棒」，讓亞曼達直說自己尷尬到快死了。

網友也紛紛在影片下方留下不少爆笑留言，一名網友就說，現在某個女買家可能會看著桌子想說「這行不通吧？」另一個網友則說，自己是聽障，之前在亞馬遜上訂了口罩，但收到的卻是瑪丹娜的CD。

亞曼達後來也在另一部影片中表示，她向亞馬遜反應後，亞馬遜已經把桌子的費用退給她，這個按摩棒也送給她當作「小禮物」。亞曼達最後在影片中強調，他們夫妻已經拿走按摩棒了，沒有留在奶奶那裡。

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