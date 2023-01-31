爸爸加入邪教 男子分享成長經歷：有44個手足的最棒童年

美國一名男子日前在節目上分享自己獨特的成長環境。他表示，自己雖然從小在眾人眼中的「邪教」圈中長大，但擁有5個媽媽、44個兄弟姊妹的他卻非常享受自己的童年。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的韋曼（Calvin Wayman）日前接受節目《我的非凡家庭》（My Extraordinary Family）訪問，分享了自己獨特的成長環境。韋曼表示，自己家中從小信奉摩門教（耶穌基督後期聖徒教會），由於該信仰在1980年代之前都主張信徒要「一夫多妻」，因此他的爸爸娶了5個太太，他也有44個兄弟姊妹。

韋曼提到，從小他們全家在農場一起生活，所以他會跟兄弟姊妹一起照顧農場的動物、擠牛奶等等，他覺得自己的童年非常愉快，人生中最美好的事就是擁有44個兄弟姊妹。

不過韋曼也提到，後來他在做某些決定時，這個信仰阻礙了他的發展。家中「人多嘴雜」，所以每次做決定50個家庭成員都會有各種反應，令他疲於應付。韋曼在2019年決定離教並搬到加州，直到搬到加州後，他才發現自己的家庭組成並非常態。

他表示，當初他要離教並且離開整個摩門教社群時，受到爸爸和社群中其他人的阻止。社群中的人認為韋曼是受到名利和金錢誘惑才會離教，因此對他說出很多尖銳的言論。韋曼認為，自己做了正確的決定，他的媽媽生下12個孩子，其中有6個現在都已經離教。