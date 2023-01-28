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幸運之神降臨！他買刮刮樂被插隊竟中100萬美元：幫家人買房

聯合新聞網／ 綜合報導
43歲男子史蒂芬（右）購買刮刮樂時被插隊，卻意外中了100萬美元（約新台幣3000萬元）。圖擷自Twitter
43歲男子史蒂芬（右）購買刮刮樂時被插隊，卻意外中了100萬美元（約新台幣3000萬元）。圖擷自Twitter

美國佛羅里達州一名43歲的男子史蒂芬（Stephen Munoz Espinoza）工作後想買張刮刮樂試手氣，卻在排隊的過程中被其他人插隊，因此轉往別的櫃台購買，沒想到刮中100萬美元（約新台幣3000萬元）的大獎，讓他相當不可置信。

綜合外媒報導，史蒂芬原本預計在彩券自動販賣機購買刮刮樂，但被一名陌生人插隊，他忍住怒氣不想與對方起衝突，便轉往另一個櫃台購買，花費50美元（約新台幣1500元）買一張500X The Cash刮刮樂，幸運刮中100萬美元的獎金。

接獲中獎消息後，史蒂芬25日從現居的德拉海灘（Delray Beach）開車前往佛羅里達彩券公司（Florida Lottery）位於塔拉哈西（Tallahassee）的總部領獎，並選擇一次領取全額獎金，扣稅後共領回82萬8000美元（約新台幣2492萬元）。史蒂芬受訪時表示在得知中獎的當下腦袋一片空白，直呼「不敢相信這一切是真的」。

幸運拿到百萬美元大獎後，史蒂芬透露，將用這筆錢幫家人買房子。500X The Cash是佛羅里達彩券公司在2022年2月28日推出的刮刮樂，100萬美元是金額第二高的獎項，共有160組，已被刮出42組，目前仍有118組尚未被刮出，最大獎是2個2500萬美元（約新台幣7億5641萬元），已被刮出一個。

美國 刮刮樂

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