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不是AI圖！大雪中唯一營業 攝影師PO夢幻麥當勞「是救世主」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本25日出現入冬最強寒流，多地降下大雪。圖為長野縣一景。 法新社
日本25日出現入冬最強寒流，多地降下大雪。圖為長野縣一景。 法新社

日本25日出現入冬最強寒流及罕見低溫，日本西部與北部沿海地區降下大雪，並導致全國陸上交通與航班延遲或取消，民眾上班、上學等日常生活都受到影響。有網友PO出一張積雪中的麥當勞營業照，大喊「簡直是救世主！」

日本近期遭受「10年一遇最強寒流」的影響，多處JR列車被迫停駛，機場也傳出飛機打滑撞上作業車的意外。一名日本攝影師めかぶ在Twitter分享一張照片，畫面中大雪紛飛、路面積雪，唯有一家亮著燈的速食店麥當勞正營業中，並有客人拿著餐點走出店門。めかぶ留言道：「豪雪中如同救世主般存在的麥當勞」，他並在留言中解釋這不是AI圖，是實際在神戶拍攝的景象。

夢幻的場景也引起網友紛紛關注，「豪雪中還能營業太感人了」、「構圖太美了」、「充滿了荒漠感」、「好像是天國的入口」。めかぶ也說，這家麥當勞當天有提早3小時打烊，也感謝辛苦出勤的員工們給他的安心感。

麥當勞 寒流 大雪

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