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正宮變小三？馬國警察宿舍偷情遇妻捉姦 硬辯「這才是我老婆」
警察宿舍竟然變成「偷情性地」？馬來西亞1名已婚男警察竟然帶印尼籍情婦到警察宿舍營地偷情，妻子發現後報警，召來警員上門「捉姦」，沒想當場被抓包的人夫，竟反指情婦才是明媒正娶的妻子，妻子頓變「小三」。惟謊言最終被到場同袍拆穿，警方事後更查出，原來印尼籍情婦竟是非法外勞。
馬來西亞《中國報》報導，事發1月22日（年初一）晚上7時許，地點是雪州蕉賴聯邦後備隊警察營。該名41歲已婚男警察帶印尼籍情婦到警察宿舍營地偷情，其40歲妻子知悉後報警求助「捉姦」。
警方到場後，該名偷情的人夫男警最初閉門不開，直到他認識的同袍打電話說要「查房」才肯開門。不過男警被抓包後仍想狡辯，稱情婦是自己明媒正娶的妻子，以圖蒙混過關，卻令到場捉姦的妻子頓時變成小三。惟其他警員要求人夫出示結婚證明，男警卻支吾以對，謊言秒被揭破。
事後該男警因攜帶外人進入警察宿舍營進行苟且之事，違反公務員條例而被拘留協助調查；而印尼籍情婦情婦被揭發是非法外勞，因簽證逾期被警方調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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