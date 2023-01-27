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視力檢查一定看過「紅色熱氣球」 製造商揭密拍攝地點和背後目的

聯合新聞網／ 綜合報導
紅色熱氣球其實是合成的。圖擷自@GSQUARE_gaming推特
紅色熱氣球其實是合成的。圖擷自@GSQUARE_gaming推特

每個人從小到大或多或少都有做過視力檢查，同時一定有看過「紅色熱氣球」的照片，究竟這張圖的實際拍攝地點在哪裡？這樣設計的意義又是什麼？如今日本眼科醫療機械製造商「NIEDK」揭密了。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，「紅色熱氣球」照片是眼科醫生用來檢查近視度數，以及散光度數的「自動驗光儀」，照片的背景是一條通往美國亞利桑那州的公路，而紅色熱氣球其實是合成的。

紅色熱氣球的用意是為了「穩定視線」和「放鬆雙眼」，可以讓受測者的眼球聚焦，提升整體驗光準確度，因此除了紅色熱氣球，許多人也曾經看過其他物品。除此之外，受測者看到可愛的紅色熱氣球後，除了可以抓住注意力，遠眺的效果也能舒緩緊張感。

「NIEDK」的創始人曾經在美國留學，而且目標是成立世界最大的醫療機械製造商，但因為「NIEDK」沒有推特帳號，因此代理商「G-SQUARE」在推特發文，向推特執行長馬斯克（Elon Musk）提出訴求，希望可以獲得推特企業認證。

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