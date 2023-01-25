老翁體內塞著20cm「一戰古董砲彈」 醫院一度陷緊急狀態

2022年底，法國一位88歲老翁感覺到肚子疼痛，在家人陪同後就醫，醫院在檢查後發現他身體中竟有直徑長達20公分的古董「一戰砲彈」，當下醫院甚至一整天進入緊急狀況，緊急聯繫拆彈專家，並進行全院疏散，直到拆彈專家確定爆炸機率極低後才解除危機，目前老翁已康復。

根據《紐約郵報》報導，法國一名老翁在2022年底時察覺自己腹痛，前往醫院檢查後，發現他的身體內竟然卡了一枚長約8英吋（約為20公分）、寬約2英寸（約為5公分）的砲彈，在發現砲彈的當下，醫院採取緊急措施，不僅聯繫拆彈專家，也緊急疏散醫院工作人員、患者與民眾。

醫院從當晚9點宣布進入緊急狀態，在拆彈專家的協助下，確認該枚砲彈為第一次世界大戰時期的收藏品，是法國軍隊的武器，爆炸的可能性極低。這次危機到夜間11點半過後正式解除，醫院恢復正常運作。

老翁接著接受手術，並將該砲彈從他的直腸中取出，根據醫院表示，目前該名老翁恢復狀況良好。醫院也表示，過去他們經常處理許多患者將物品塞進身體的案例，如蘋果、芒果和刮鬍泡罐等。