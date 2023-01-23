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22歲女發燒快測陰性堅持上學 遭男友用情趣手銬鎖床 後續極瘋狂

香港01／ 撰文：田中貴
樓主表示平日與男友親熱時有使用情趣手銬以增加刺激，詎料男友竟用此用具將她非法禁錮。 圖／擷自：ingimage
樓主表示平日與男友親熱時有使用情趣手銬以增加刺激，詎料男友竟用此用具將她非法禁錮。 圖／擷自：ingimage

疫情下就算是為了女友身體着想，這種極端手段還是太過份吧？外國1名22歲女子發出帖文指自己日前發燒，加上感到相當不適，便在家中做了新肺冠炎病毒快測，結果證實是陰性。由於大學有重要課程，故她打算抱恙上學，卻遭到26歲同居男友反對，2人發生爭執後，男友竟用情趣手銬將她鎖在床上，任由她在房中獨自大叫仍不肯開鎖。另友最終一邊留家工作、一邊悉心照顧女友，直至她身體愈來愈虛弱才肯解鎖，又請求任職醫生的胞兄上門看症。女生在數天後康復，立即向男友「攤牌」，說明不滿其舉動；男友雖然致歉，但表明若日後她再做危害自己健康的行為時，他仍然會那樣做。

帖文引來網民極大爭議，有人形容事件十分瘋狂，直斥樓主的男友行為過火，已等同犯罪，事後更毫無悔事，根本是恐怖情人，勸喻樓主應立即分手，甚至報警求助。

樓主在「Reddit討論區」發出帖文，指早前感到不適，出現發燒等徵狀，所以在家中進行新肺冠炎病毒快測，測試結果是陰性，故她相信自己是患上感冒。由於當日大學的課程相當重要，所以即使身體情況比較糟糕，但都決定要出門上學，打算事後才回家休息。同居男友見狀便和樓主展開討論，認為她不應離家，2人為此爭論一番。

當樓主開始準備出門時，男友將她放到床上，並用情趣手銬把她其中1隻手銬在床柱上，樓主立即叫男友將她放開，並開始大喊大叫，但男友只任由她在房內獨自尖叫。由於男友從事家族生意，所以可以在家工作，那天沒有去辦公室，而樓主因身體持續不適，所以閉眼睡覺，男友則在家悉心照顧，包括煮湯給她喝，但仍然沒有解開手銬。

到了晚上，樓主的病情變得嚴重，身體愈來愈虛弱，男友見狀終於解開手銬，她在男友協助下才能前往洗手間，而男友則請求其33歲醫生胞兄上門查看她的情況。

樓主躺在床上休養數天才康復，她明白抱恙上課是不負責任，但男友強行對她鎖上手銬，明顯是剝奪其選擇權，雖然知道他出於好意，但她不認為其行動是正確，因而感到憤怒，她向男友明言覺得自己被侵犯，他雖然先致歉，但強調如果她再做可能傷害自己或健康的事情，他仍會做出同樣行為。

樓主在帖文表示，不知道如何處理事件，因男友以往從來沒有虐待過她，反而對她很好，在學校也幫助她，但每當回想起當日被鎖的情況時，就有一種差劣的感覺。

帖文引來多名網民討論，不少人直指樓主的男友行為不當，「男友行為觸犯非法禁錮」，呼籲她應該立即分手離開對方，甚至應該報警求助。有人指樓主「抱恙上課對其他人不會構成生命威脅」，所以男友行為不但過火，而且犯法，事後更沒悔意，顯示自以為是，具有恐怖男友的特質，還是遠離為妙。

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文章授權轉載自《香港01》

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