眼睛吃冰淇淋？賽車手過彎驚見「速度與激情」 男女草叢活春宮

專心看賽車直播，卻被迫觀賞情慾流動實境秀？日前，希臘一名賽車手赴法國參賽競速，不料卻在賽道的過彎處捕捉18禁畫面。只見車燈照亮了一旁的草叢，一對男女光明正大的在野外「火熱連結」，旁邊疑似還有位藍衣人物旁觀，場面異常失控。賽車場外驚見「活春宮」畫面，簡直媲美寫實版「速度與激情」。

根據《紐約郵報》報導，本月19日，法國里維埃拉（Riviera）舉行了蒙地卡羅拉力大賽（Rallye Monte-Carlo），賽車手們摩拳擦掌準備來場對決。然而，比賽途中卻發生意外插曲，來自希臘的58歲的資深車手瑟德里迪斯（Jourdan Serderidis）盡全力在賽道上奔馳，沒想到一個過彎卻驚見「肉慾場面」。

從行車記錄器拍下的畫面可見，瑟德里迪斯在賽道上狂奔，因天色昏暗車燈成了重要的照明工具。豈料，當瑟德里迪斯駛入其中一個彎道時，車燈意外變成聚光燈，照亮了在草叢邊「火熱交流」的一對男女，只見兩人光著屁股一前一後的站在車道旁，忘我的放縱愛的慾火，且一名身穿藍色衣服的人還站在一旁，畫面看起來相當詭異。

驚奇的「活春宮」場面也引發討論，網友紛紛留言表示「等等，我看到了什麼？」、「我的天啊」、「玩得真開心」、「每個人都有自己享受生活的方式」、「為什麼有這麼多人？」、「他們是在拍電影吧」。