女子「欠債肉償」慘被債主出賣 性愛片傳男友結局超悲傷

越南發生恐怖兇殺案，一名來自湖南的女子常向人借錢，欠下巨額債務於是「欠債肉償」拍攝性愛影片，事後債主更把影片傳給女子男友，令男友怒不可遏，竟用刀狂刺殺死女友。目前當地警方已拘捕男友，仍在調查事件。

綜合外媒報道，事發1月12日深夜，25歲髮型師黃文成（譯音，Hoang Van Thanh），當街狂砍來自湖南的女友劉嬌數十刀，導致女友倒臥血泊身亡。黃男行兇後潛逃，惟2天後到警局投案承認殺人，供稱與女友交往2年多，近日卻發現女友「出軌」，爭執後一怒之下買生果刀行兇。

據報，劉嬌常問人借錢，欠下巨額債務，由於無法還錢，於是與債主拍性愛影片「欠債肉償」，債主出賣劉嬌，把其性愛影片傳給黃男說「這是你女朋友嗎？欠錢不還」，結果觸發殺機。

目前警方已拘捕黃男，仍在調查事件經過及確實起因。

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文章授權轉載自《香港01》