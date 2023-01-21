外星人入侵？「神秘漩渦」漂浮空中達1小時 網嚇壞：跟電影一樣
外星人入侵地球？日前，土耳其布爾薩市（Bursa）的上空驚現「神秘漩渦」，從照片中可見，不明飛行物漂浮在天空中，陽光的光暉灑落在它上頭，使其呈現詭異的橘紅色，令當地民眾相當驚訝。照片流出後掀起討論，網友驚呼「就跟外星人電影一樣」，專家們也對其做出解釋。
根據外媒《每日郵報》、《每日晨報》報導，本月19日，土耳其布爾薩市的天空出現異相，一團「神秘漩渦」佔據空中長達1小時之久，且該漩渦形狀完整，乍看之下彷彿一顆大眼球，模樣頗為驚人。在夕陽的照射下，「神秘漩渦」的分層更加明顯，以橘紅色的奇異樣貌漂浮在上空，讓人想不注意也難。
Turkey's Bursa region witnessed an incredible cloud formation… pic.twitter.com/wOWnRTETHp— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 2023年1月20日
奇特的景像也讓當地居民相當驚恐，民眾紛紛拿起手機記錄畫面，相關影像也在社群媒體掀起討論，有人直呼「在土耳其發現不明飛行物」、「真有趣，就跟外星人電影一樣」、「在天空中看起來超級可怕」、「多麼壯觀的景象」，也有網友發揮想像力稱「好像肉桂捲」、「召喚復仇者聯盟」、「是一個巨大的飛行甜甜圈」。
相關氣象單位也跳出來回應，說明「神秘漩渦」其實是名為「莢狀雲（lenticular cloud）」的自然現象。當穩定且潮濕的空氣在山區或山脈間流動，一連串大型的背風波便可能在順風向形成。若溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分會凝結，並變成莢狀雲。莢狀雲以其彎曲如飛碟狀的外貌聞名，時常被人誤以為是UFO。
Lenticular #cloud in Bursa, #Turkey. A surreal sight😮pic.twitter.com/C8A0LnrhAr— Auron (@auron83591234) 2023年1月19日
A majestic lenticular cloud spotted over Bursa, Turkey today. pic.twitter.com/Rs0j1jafJ3— ʟᴀɴᴋᴀɴᵀᵁᴿᴷ (@lankanist) 2023年1月19日
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