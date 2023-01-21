外星人入侵？「神秘漩渦」漂浮空中達1小時 網嚇壞：跟電影一樣

農曆春節一點都不低調地在各國大街小巷「炸」到，這個是海內外華人至關重要的節日，越南的年節氣氛同樣不輸給華人世界，過年氣氛更為濃厚。在Google輸入越南文的「Quý Mão」（癸卯）會發現，「欸？怎麼有點不一樣？」。如果你在越南，會發現十二生肖的圖騰依然是農曆新年不可或缺的元素，但本應為「兔」的生肖，在越南怎麼都變成了可愛的貓咪了？

2023-01-21 12:00