快訊

除夕團圓夢碎！ 台中民宅竄惡火釀1死3傷

外星人入侵？「神秘漩渦」漂浮空中達1小時 網嚇壞：跟電影一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其布爾薩市（Bursa）的上空驚現「神秘漩渦」，在網路掀起討論。圖／取自推特
土耳其布爾薩市（Bursa）的上空驚現「神秘漩渦」，在網路掀起討論。圖／取自推特

外星人入侵地球？日前，土耳其布爾薩市（Bursa）的上空驚現「神秘漩渦」，從照片中可見，不明飛行物漂浮在天空中，陽光的光暉灑落在它上頭，使其呈現詭異的橘紅色，令當地民眾相當驚訝。照片流出後掀起討論，網友驚呼「就跟外星人電影一樣」，專家們也對其做出解釋。

根據外媒《每日郵報》《每日晨報》報導，本月19日，土耳其布爾薩市的天空出現異相，一團「神秘漩渦」佔據空中長達1小時之久，且該漩渦形狀完整，乍看之下彷彿一顆大眼球，模樣頗為驚人。在夕陽的照射下，「神秘漩渦」的分層更加明顯，以橘紅色的奇異樣貌漂浮在上空，讓人想不注意也難。

奇特的景像也讓當地居民相當驚恐，民眾紛紛拿起手機記錄畫面，相關影像也在社群媒體掀起討論，有人直呼「在土耳其發現不明飛行物」、「真有趣，就跟外星人電影一樣」、「在天空中看起來超級可怕」、「多麼壯觀的景象」，也有網友發揮想像力稱「好像肉桂捲」、「召喚復仇者聯盟」、「是一個巨大的飛行甜甜圈」。

相關氣象單位也跳出來回應，說明「神秘漩渦」其實是名為「莢狀雲（lenticular cloud）」的自然現象。當穩定且潮濕的空氣在山區或山脈間流動，一連串大型的背風波便可能在順風向形成。若溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分會凝結，並變成莢狀雲。莢狀雲以其彎曲如飛碟狀的外貌聞名，時常被人誤以為是UFO

土耳其 外星人 UFO 電影 社群媒體

延伸閱讀

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

受困海上24天！男子僅靠番茄醬、大蒜粉維生順利獲救

小孩在行李傳輸帶蹦跳 媽勸阻無用廣播一句話秒起效

土耳其辣模首次約會就開喇 男太興奮竟把她舌頭咬成兩半

相關新聞

外星人入侵？「神秘漩渦」漂浮空中達1小時 網嚇壞：跟電影一樣

外星人入侵地球？日前，土耳其布爾薩市（Bursa）的上空驚現「神秘漩渦」，從照片中可見，不明飛行物漂浮在天空中，陽光的光暉灑落在它上頭，使其呈現詭異的橘紅色，令當地民眾相當驚訝...

土耳其辣模首次約會就開喇 男太興奮竟把她舌頭咬成兩半

太激情！土耳其一名身材火辣的模特兒爾索伊（Ceyda Ersoy）自曝，她曾與一名男子第一次約會時，兩人天雷勾動地火，想不到男子太過熱情，竟在舌吻時咬下她舌頭一塊肉，害她必須緊急送醫動手術。

小孩在行李傳輸帶蹦跳 媽勸阻無用廣播一句話秒起效

許多家長為了讓小孩停止吵鬧，常常會以警察要來抓人等語作為嚇阻，網路近期流傳一段影片，澳洲墨爾本機場有名媽媽一直在勸阻小孩離開行李輸送帶，未料小孩仍不聽勸持續蹦跳，直至機場廣播說出一句話，才讓小孩乖乖走下來，影片一出後，不少網友也稱讚機場人員的機智之舉。

越南過「貓年」不過兔年：漢字發音與中國文化的美麗誤會？

農曆春節一點都不低調地在各國大街小巷「炸」到，這個是海內外華人至關重要的節日，越南的年節氣氛同樣不輸給華人世界，過年氣氛更為濃厚。在Google輸入越南文的「Quý Mão」（癸卯）會發現，「欸？怎麼有點不一樣？」。如果你在越南，會發現十二生肖的圖騰依然是農曆新年不可或缺的元素，但本應為「兔」的生肖，在越南怎麼都變成了可愛的貓咪了？

全世界最多新年歌的國家？馬來西亞的賀歲狂熱

根據個人的粗略計算，單單是今年，包含單曲或專輯，大馬華人新推出的賀歲歌就已經超過 50 首了。其產量之高，相比起平常（非過年期間）的音樂作品發行量來說非常不可思議。其中，今年所推出的〈我的媽呀〉、〈泰國的表弟〉、〈旺兔GOLD〉，都接續突破了百萬人次的播放次數。有些人或許會好奇，這些賀歲歌又是從什麼時候開始出現在馬來西亞的？

開車不能唱這首歌！網友深夜嗨唱竟車禍 主唱米津玄師也示警

知名日本動漫《鏈鋸人》的OP主題曲「KICK BACK」由歌手米津玄師演唱，而其MV中歌曲高潮時，米津玄師即遭逢車禍事故，沒想到一名網友在車上清唱這首歌時，竟也於雷同段落遭逢車禍，驚人的巧合引起網友瘋狂轉載，就連米津玄師本人也轉推，造成熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。