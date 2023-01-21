小孩在行李傳輸帶蹦跳 媽勸阻無用廣播一句話秒起效

許多家長為了讓小孩停止吵鬧，常常會以警察要來抓人等語作為嚇阻，網路近期流傳一段影片，澳洲墨爾本機場有名媽媽一直在勸阻小孩離開行李輸送帶，未料小孩仍不聽勸持續蹦跳，直至機場廣播說出一句話，才讓小孩乖乖走下來，影片一出後，不少網友也稱讚機場人員的機智之舉。

該影片近期在網路流傳，只見一群旅客在機場等待行李，卻有名男孩在傳送帶跑來跑去，一旁疑似是男孩的母親一直大喊要他下來，但男孩則是回嘴拒絕，並持續在傳送帶跳來跳去，即便媽媽說，要爬上去傳輸帶上抓人，男孩也不為所動。

直至機場人員廣播警告，廣播小姐表示，希望家長管好小孩，不然機場有警衛，他們已經通知警衛和警察到場談話，希望你帶著小孩離開傳送帶，男孩聽見廣播後，立即跳了下來，不再搗亂。

影片一出後，不少網友表示，「我奶奶看到這個狀況可能會賞我兩巴掌」、「那個廣播小姐應該也是媽媽，知道提到警察，小孩就被嚇死了」、「那個小孩行為怪怪的，辛苦父母了」、「如果是我的話，我會讓他禁足、斷網一個月」。