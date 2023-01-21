土耳其辣模首次約會就開喇 男太興奮竟把她舌頭咬成兩半

太激情！土耳其一名身材火辣的模特兒爾索伊（Ceyda Ersoy）自曝，她曾與一名男子第一次約會時，兩人天雷勾動地火，想不到男子太過熱情，竟在舌吻時咬下她舌頭一塊肉，害她必須緊急送醫動手術。

根據《鏡報》報導指出，爾索伊當時與一名男子認識一個月左右，兩人相約見面便天雷勾動地火，並在夜裡忘情舌吻，想不到兩人吻得太過激烈，男子竟一口咬下她的舌頭，導致她的舌頭斷成兩截，痛楚使她崩潰尖叫，接著緊急送醫開刀縫合。

爾索伊表示，術後恢復情況良好，但仍覺得此事相當不可思議，直呼「不可能只有我一個試過在接吻時被咬掉舌頭吧？」她開玩笑的表示，「也許他真的不知道怎麼接吻，我的建議是，不要跟天蠍座的人打招呼或約會」。