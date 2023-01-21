快訊

男搭高鐵沒帶學生證挨罰 怒吼：只是回家過年為何刁難我？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土耳其辣模首次約會就開喇 男太興奮竟把她舌頭咬成兩半

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其一名身材火辣的模特兒爾索伊（Ceyda Ersoy）在社交平台擁有62萬粉絲。圖擷自鏡報
土耳其一名身材火辣的模特兒爾索伊（Ceyda Ersoy）在社交平台擁有62萬粉絲。圖擷自鏡報

太激情！土耳其一名身材火辣的模特兒爾索伊（Ceyda Ersoy）自曝，她曾與一名男子第一次約會時，兩人天雷勾動地火，想不到男子太過熱情，竟在舌吻時咬下她舌頭一塊肉，害她必須緊急送醫動手術。

根據《鏡報》報導指出，爾索伊當時與一名男子認識一個月左右，兩人相約見面便天雷勾動地火，並在夜裡忘情舌吻，想不到兩人吻得太過激烈，男子竟一口咬下她的舌頭，導致她的舌頭斷成兩截，痛楚使她崩潰尖叫，接著緊急送醫開刀縫合。

爾索伊表示，術後恢復情況良好，但仍覺得此事相當不可思議，直呼「不可能只有我一個試過在接吻時被咬掉舌頭吧？」她開玩笑的表示，「也許他真的不知道怎麼接吻，我的建議是，不要跟天蠍座的人打招呼或約會」。

爾索伊的舌頭被咬成兩截。圖擷自外媒
爾索伊的舌頭被咬成兩截。圖擷自外媒

土耳其 模特兒

延伸閱讀

蔡英文能少蘇貞昌？游淑慧曝換陳建仁下場 恐像當年的「他」

蘇貞昌請辭！蔡英文感謝文藏玄機 黃揚明質疑未來新閣揆走向

客花113元點外送兩顆貢丸 網傻眼：貧窮限制我的想像

他抱怨預售屋工地不給看 眾人曝1理由吐嘈：有事誰負責？

相關新聞

土耳其辣模首次約會就開喇 男太興奮竟把她舌頭咬成兩半

太激情！土耳其一名身材火辣的模特兒爾索伊（Ceyda Ersoy）自曝，她曾與一名男子第一次約會時，兩人天雷勾動地火，想不到男子太過熱情，竟在舌吻時咬下她舌頭一塊肉，害她必須緊急送醫動手術。

小孩在行李傳輸帶蹦跳 媽勸阻無用廣播一句話秒起效

許多家長為了讓小孩停止吵鬧，常常會以警察要來抓人等語作為嚇阻，網路近期流傳一段影片，澳洲墨爾本機場有名媽媽一直在勸阻小孩離開行李輸送帶，未料小孩仍不聽勸持續蹦跳，直至機場廣播說出一句話，才讓小孩乖乖走下來，影片一出後，不少網友也稱讚機場人員的機智之舉。

越南過「貓年」不過兔年：漢字發音與中國文化的美麗誤會？

農曆春節一點都不低調地在各國大街小巷「炸」到，這個是海內外華人至關重要的節日，越南的年節氣氛同樣不輸給華人世界，過年氣氛更為濃厚。在Google輸入越南文的「Quý Mão」（癸卯）會發現，「欸？怎麼有點不一樣？」。如果你在越南，會發現十二生肖的圖騰依然是農曆新年不可或缺的元素，但本應為「兔」的生肖，在越南怎麼都變成了可愛的貓咪了？

全世界最多新年歌的國家？馬來西亞的賀歲狂熱

根據個人的粗略計算，單單是今年，包含單曲或專輯，大馬華人新推出的賀歲歌就已經超過 50 首了。其產量之高，相比起平常（非過年期間）的音樂作品發行量來說非常不可思議。其中，今年所推出的〈我的媽呀〉、〈泰國的表弟〉、〈旺兔GOLD〉，都接續突破了百萬人次的播放次數。有些人或許會好奇，這些賀歲歌又是從什麼時候開始出現在馬來西亞的？

開車不能唱這首歌！網友深夜嗨唱竟車禍 主唱米津玄師也示警

知名日本動漫《鏈鋸人》的OP主題曲「KICK BACK」由歌手米津玄師演唱，而其MV中歌曲高潮時，米津玄師即遭逢車禍事故，沒想到一名網友在車上清唱這首歌時，竟也於雷同段落遭逢車禍，驚人的巧合引起網友瘋狂轉載，就連米津玄師本人也轉推，造成熱議。

為什麼我們不想生：全球男女「無子生活」更幸福？

編這本書時，我時常想起托爾斯泰的《安娜‧卡列尼娜》（Anna Karenina）開篇那句有關「幸福家庭」的名言，還想杜撰出一個翻版：所有想要孩子的人都一樣，而所有不想要孩子的人各有各的道理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。